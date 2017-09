«Survivant désigné» avec Kiefer Sutherland: quand la politique américaine crée de la télé captivante

Pour les séries télé, la politique américaine représente un terreau fertile et «Survivant désigné», mettant en vedette Kiefer Sutherland dans la peau d’un président malgré lui, injecte une forte dose de renouveau dans le genre.

Pourquoi Survivant désigné? Ce titre est généralement porté par un membre moins important du gouvernement américain. Lors de grandes réunions des principaux leaders du pays, comme le discours sur l’état de l'Union, le survivant désigné est celui qui deviendrait président si une attaque ou une catastrophe en venait à décimer le commandant en chef, son vice-président et toute sa lignée de successeurs.

Héritage de la guerre froide : Cette mesure de sécurité est née de l’arrivée de la menace nucléaire. Pendant son court mandat, le survivant désigné bénéficie de la même protection que le président et est gardé dans un lieu secret.

WIKICOMMONS

À l’inauguration de Trump, le secrétaire de la sécurité intérieure Jeh Johnson et le président du comité sénatorial des finances Orrin Hatch étaient les personnes choisies pour occuper le rôle temporaire.

La série nous plonge dans la vie bientôt bouleversée du secrétaire au logement et au développement urbain Tom Kirkman, survivant désigné pour la soirée du discours présidentiel au Capitole de Washington. Pendant qu’il attend patiemment de rentrer à la maison avec son épouse, l’impensable se réalise et une gigantesque explosion emporte avec elle le président et tous ses successeurs.

LE SECRÉTAIRE DEVIENT LE PRÉSIDENT KIRKMAN!

FACEBOOK/DESIGNATED SURVIVOR

On explore un terrain inconnu. En aucun cas, cette situation ne s’est produite dans la réalité. La première saison de 10 épisodes promet donc beaucoup de rebondissements.

Kiefer Sutherland nous fait rapidement oublier Jack Bauer de 24 heures chrono. Cette fois-ci, Sutherland se glisse dans la peau d’un homme bon, posé, mais perçu comme étant faible et amoindri par les autres membres du cabinet. Le bon père de famille doute lui-même de ses capacités à se montrer à la hauteur.

Saura-t-il se dresser pour mener un pays en panique ou succombera-t-il aux pressions et contestations de toutes parts?

FACEBOOK/DESIGNATED SURVIVOR

ATTENTION : CETTE SÉRIE PEUT CRÉER UNE DÉPENDANCE

Un gouverneur d'État désobéissant, des conseillers méfiants aux motivations suspectes, l’absence de certitude quant aux responsables de l’attaque, la possibilité d’une conspiration, tout y est pour rester accroché.

Un des créateurs parle avec raison d’un croisement entre «West Wing» (À la Maison-Blanche), «Homeland» et «House of Cards» (Le Château de cartes).

Au travers les ahurissantes circonstances, on se met dans la peau du type et de sa femme, dépassés par les évènements. La série, au ton sérieux et prenant, réussit même à offrir quelques bonnes blagues. Vous comprendrez en voyant la scène cocasse des toilettes.

QUAND LA FICTION REJOINT LA RÉALITÉ

YOUTUBE/AFP

Saviez-vous que Kal Penn, que plusieurs connaissent pour son rôle de Kumar, a occupé le poste de directeur associé des relations publiques de la Maison-Blanche sous Obama? Le rôle de rédacteur de discours pour le président Kirkman est taillé sur mesure pour lui! Il est d’ailleurs consultant au scénario.

Montréal et le Canada se mêlent à l’action. Dans les premiers épisodes de la série filmée à Toronto, les scénaristes ont inséré quelques références à la métropole québécoise.

Semi-divulgâcheur : Aller à Montréal est une bien mauvaise nouvelle pour le personnage principal. Un petit indice...

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Survivant désigné, la version française de «Designated Survivor, à ne pas manquer sur TVA tous les jeudis à 21h!