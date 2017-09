Un club de golf et la Ville de Saguenay bientôt mis en demeure

Le découragement des occupants d'une résidence située à proximité du Club de golf de Port-Alfred, dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, atteint un autre niveau s'approchant de la colère.

TVA Nouvelles a appris que le club de golf et la Ville de Saguenay recevront sous peu une mise en demeure.

La situation est médiatisée depuis deux ans: des balles de golf qui quittent le terrain pour aller choir de l'autre côté de la rue, principalement sur la résidence située à l'angle de la 6e avenue et de la 10e rue.

L'installation d'une clôture en grillage de six pieds de hauteur cet été devait garder les balles du bon côté, mais les résidents n'ont pas constaté d'amélioration. Les balles traversent encore régulièrement la rue.

Yanick Ouellet et Marie-Claude Gagné, qui vivent au coin de la 6e avenue et de la 10e rue, s'apprêtent donc à réclamer 22 000 $ au club de golf et à la Ville.

Dans la mise en demeure sur le point d'être expédiée et dont TVA a obtenu copie, ils écrivent en effet que la clôture est «tout à fait inadéquate et qu'elle ne nous protège en rien». Selon eux, il était prévisible qu'elle ne serait pas efficace.

À leurs yeux, la situation demeure inchangée au point où ils disent être angoissés quotidiennement que leurs enfants soient blessés en jouant à l'extérieur.

Ils ont multiplié les démarches auprès de la direction du club de golf, soulignant qu’on a installé un filet protecteur dans un autre secteur du parcours. Ils aimeraient une protection du même type.

Le couple déplore ce qu'il appelle «(...) la mauvaise foi et la négligence dont le club de golf fait preuve à notre égard».

«Nous vivons (...) dans l'épuisement de devoir constamment se battre», ajoute le couple, qui blâme aussi la Ville.

«Saguenay (...) manque donc à ses obligations d'assurer la sécurité de ses citoyens et de leurs résidences», dit le couple.

La mise en demeure donne 10 jours au Club de golf de Port-Alfred et à la Ville de Saguenay pour réagir, sans quoi des procédures pourraient être intentées.

Le montant réclamé pourrait alors être plus élevé, considérant la perte de valeur estimée de la résidence par ses propriétaires.