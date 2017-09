Vol d’équipements médical dans un hôpital de Montréal

Des équipements d’endoscopie et de coloscopie auraient été volés mercredi, au Centre hospitalier de St. Mary (CHSM) du Centre intégré universitaire de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, forçant du même coup le report de 19 rendez-vous.

Les activités ont toutefois pu reprendre normalement, jeudi, au département de gastroentérologie, a fait savoir l’hôpital par voie de communiqué.

La grande majorité des rendez-vous ayant dû être reportés auront lieu d’ici la fin de la semaine prochaine, a-t-on assuré.

«Le vol d’équipements médicaux de grande valeur et plus particulièrement d’endoscopie et de coloscopie est en hausse dans plusieurs pays», a déploré la direction de l’établissement.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le ou les auteurs du vol.

La direction de l’hôpital a préféré ne pas commenter l’événement afin de ne pas nuire à l’enquête en cours.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans ce dossier.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement du CSSS de l’Ouest-de-l’Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l’Hôpital Saint-Anne.