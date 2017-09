6 personnages détestables de séries télévisées

De nombreux personnages de séries télévisées nous font sortir de nos gonds. Voici une liste de 6 personnages qu'on adore détester!

David, L'Échappée

Il a épousé la riche héritière de la région. Il a beaucoup de charisme, ce qui lui a permis de cacher des passions plus sombres. Le retour d’un personnage dans son village réveille des fantômes et bouscule ses plans.Il est insupportable parce que

- C’est un meurtrier et un violeur.

- Il est irrespectueux envers les femmes.

- C’est un fraudeur.

Jean-Christophe Lemieux alias 253, L'Imposteur

C’est le comptable des entreprises Kaplan et aussi un informateur pour la police (source 253). Contrôlé par Youri, le personnage principal de la série, c’est un homme mystérieux et méticuleux.

Il est insupportable parce que

- C’est un psychopathe manipulateur et pédophile.

- Prends plaisir à manipuler les émotions des autres.

- Il ne ressent pas d’émotions.

Milan, Blue Moon

C’est un employé d’expérience dans la firme de services paramilitaires et d’opérations secrètes Blue Moon. Il possède une expertise en armement militaire, ce qui en fait un incontournable dans l’entreprise.

Il est insupportable parce que

- Il est fourbe, malhonnête, hypocrite et violent.

- C’est un être vicieux qui peut faire tout pour se rendre où il veut.

- Il est fondamentalement méchant.

Cersei Lannister, Trone de fer

Fille de lord Tywin Lannister et sœur jumelle de Jaime Lannister, elle est devenue reine des Sept Couronnes en épousant Robert Baratheon. Très ambitieuse et réputée pour sa beauté, elle supporte mal les restrictions que lui impose son sexe et n'a que du mépris pour son mari.

Elle est insupportable parce que

- Elle est glaciale et sans cœur.

- Narcissique, elle est incapable d’aimer quelqu’un d’autre qu’elle-même.

- Elle est sans pitié et n’hésite pas à tuer pour assouvir ses envies.

Francis « Frank » Gallagher, Sans regret

Il est le chef de la famille Gallagher et a six enfants. Il a aussi des jumeaux avec une autre femme et un enfant avec la mère de son ex-femme.

Il est insupportable parce que

- Il essaie par tous les moyens de profiter du système.

- C’est un alcoolique irresponsable.

- Il ne s’occupe pas ou peu de ses nombreux enfants.

Murphy, Nation Z

Alvin Bernard Murphy (alias « Patient 0 » est un criminel qui se retrouve de force à devenir cobaye pour expérimenter un virus contre les morsures de Z (zombies). Il est le seul à ce jour qui est toujours vivant même après plusieurs morsures.

Il est insupportable parce que

- Il est peureux, lâche et égoïste.

- On ne peut jamais vraiment compter sur son aide.

- Il a un complexe de supériorité à cause de son immunité face aux zombies.

Les séries L’Échappée (saison 2), l’Imposteur (la suite) et Blue Moon (saison 1) sont présentement diffusées sur TVA et les nouvelles saisons des séries Trône de fer (saison 6) et Sans regret (saison 6) et Nation Z (saison 3) seront diffusées à l’hiver 2018 sur addikTV.