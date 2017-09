Carole Poirier dénonce la crise du fentanyl dans Hochelaga

Dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, lance un cri d'alarme face aux surdoses de fentanyl à Montréal, en particulier dans le quartier qu'elle représente.

D'ailleurs, si à Montréal, le maire Denis Coderre et les autorités de la santé parlent de crise anticipée, Mme Poirier, elle, n'hésite pas à parler de «véritable crise», alors que «des surdoses se produisent chaque jour.»

Elle demande donc au gouvernement des moyens exceptionnels pour contrer ce phénomène. «D'abord, nous constatons avec désarroi que les organismes qui travaillent avec les consommateurs de drogues injectables manquent de ressources pour l'intervention et la coordination en réponse aux menaces du fentanyl. Elles ne parviennent actuellement pas à être actives sept jours par semaine ce qui pose, vous en conviendrez, un grave danger pour les personnes à risque. Nous vous demandons de faire le nécessaire pour que leurs moyens d'action soient augmentés.

Nous croyons également que l'accessibilité au nalaxone, l'antidote du fentanyl, doit être augmentée. Par exemple, les pharmacies devraient en avoir en stock constamment. De plus, les premiers répondants, pompiers et policiers, de même que les consommateurs gagneraient à être formés à son utilisation.»

Elle conclut en affirmant que «la santé et la sécurité des citoyens et citoyennes de l'est de Montréal nous tiennent à coeur et nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour que la menace du fentanyl puisse être combattue adéquatement.»

La lettre adressée au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, reçoit l'appui du maire de l'arrondissement, Réal Ménard, et de Marjolaine Boutin Sweet, députée fédérale d'Hochelaga.