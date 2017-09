Combattre la leucémie à temps plein

Le cancer du sang ronge la famille de Sabrina Lachance. Après avoir emporté sa mère et plombant maintenant l’avenir de son oncle, l’ex-duchesse de Beauport ne voyait qu’une option pour tenter de changer la donne : sauter dans la mêlée pour la marche Illumine la nuit, qui se tient samedi.

Il y a cinq ans, Sabrina Lachance apprenait une nouvelle qui allait la changer, alors que sa grand-mère Nancy était atteinte d’un lymphome. Trois ans plus tard, c’était au tour de sa mère, Johanne, d’être la proie d’une leucémie myéloïde aiguë.

«Certaines personnes n’ont pas de symptômes et le diagnostic tombe du jour au lendemain. Ç’a été le cas pour ma mère», se remémore Sabrina, originaire de Jonquière, mais qui a grandi à Québec.

Si sa grand-mère survit, sa mère décède quatre mois après avoir reçu son diagnostic. La semaine même du décès, son oncle Robert reçoit également un diagnostic positif de leucémie.

«Je me suis dit que la médecine n’avait peut-être pas sauvé ma mère, mais que si j’étais capable de contribuer à sauver d’autres gens, j’allais le faire», lance la femme de 25 ans.

Son parcours la mènera d’abord à soutenir la cause à titre de duchesse de Beauport, l’hiver dernier, à l’occasion du Carnaval du Québec.

En 2016, elle participe pour la première fois à la marche Illumine la nuit, organisée par la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC). Un an plus tard, la voilà maintenant coordonnatrice chargée du développement communautaire et des ressources financières pour l’Est-du-Québec pour le compte de l’organisme.

Combat à finir

Même s’il n’aura laissé aucune chance à sa mère, Sabrina Lachance croit qu’il est possible de venir à bout d’un cancer du sang.

«Il y a eu un progrès énorme, dénote-t-elle. Pratiquement tous les cancers du sang ont un taux de survie en haut de 50 %. Il y a 20 ans, un enfant qui était diagnostiqué d’une leucémie n’avait presque pas de chance de rémission, alors que le taux de survie est maintenant de presque 100 %.»

Soutenir la recherche

La SLLC organise la marche Illumine la nuit, qui a notamment pour but d’amasser des fonds pour la recherche. L’évènement, qui se déroule dans 11 villes canadiennes, se tiendra samedi au parc de l’Esplanade.

Quelque 2000 personnes sont attendues, l’objectif pour la collecte de fonds étant fixé à 150 000 $.