Comparution de trois hommes pour des crimes avec présence d’armes à feu

Trois jeunes de 17 à 19 ans ont comparu jeudi pour des crimes avec présence d’armes à feu survenus à Jonquière puis sur la rue Mézy à Chicoutimi-Nord, mercredi midi.

Deux premiers jeunes ont comparu jeudi avant-midi, au Palais de justice de Chicoutimi, dont un mineur, devant la Chambre jeunesse de la Cour du Québec, après leur commune arrestation à la sortie d’une maison de la rue Mézy, la veille, dans le secteur nord de Chicoutimi.

Christopher Mior, âgé d’à peine 18 ans, de la rue Sainte-Hélène, est détenu préventivement pour la fin de semaine pour une première accusation de possession d’une arme (poivre de Cayenne) dans un dessein dangereux.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Michaël Bourget, a expliqué devant le tribunal qu’il est en attente de preuves additionnelles pour ajouter d’autres accusations. Le procureur doit vérifier s’il peut relier à l’accusé la présence d’une arme à feu retrouvée sur les lieux de l’évènement, ce qui le rendrait éligible à une sentence minimale de 5 ans de pénitencier advenant un verdict de culpabilité.

Lourde peine possible

La Cour du Québec lui a interdit de communiquer avec trois personnes, dont son présumé complice d’âge mineur. Ce dernier, arrêté en même temps que Mior, est détenu dans un Centre jeunesse sous une accusation de vol et devra aussi attendre qu’un procureur ait reçu toute la preuve de la police avant d’en connaître plus sur son sort.

La Sécurité publique de Ville de Saguenay n’a pas fourni de complément d’information sur les circonstances du cambriolage ni sur deux autres personnes qui se trouvaient sur place au moment des arrestations.

Jonquière

À Jonquière, un troisième jeune, Billy Pothier, 19 ans, de la rue Sainte-Catherine, a été accusé de menaces envers son père et sa tante ainsi que de voies de fait armées, possession et utilisation d’une fausse arme à feu.

Son arrestation a eu lieu dans un restaurant du centre-ville au cours de la journée de mercredi.

La police de Saguenay est toujours à la recherche d’une arme à feu décrite comme étant un fusil tronçonné. En l’absence de la preuve matérielle du fusil, seule une accusation de fausse arme ou imitation d’arme, passible d’un minimum d’un an d’incarcération, a pu être portée. La découverte de l’arme pourrait quintupler la peine minimale.

L’avocat de la défense, Me Julien Boulianne, espère être en mesure dès le début de la semaine prochaine de proposer une cure de désintoxication et un encadrement sévère pour obtenir la remise en liberté contrôlée de son client avant la tenue d’un procès. Il est déjà interdit à l’accusé, qui était aussi sous le coup d’une accusation antérieure de méfait au moment de son arrestation, de contacter sa tante et son père.