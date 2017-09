Dans les petits villages de Porto Rico, «l'aide on ne la voit pas»

L'eau jaillit des tuyaux blancs qui piquent la montagne comme des aiguilles. Au centre de Porto Rico, dévasté par l'ouragan Maria, l'aide n'arrive pas et les habitants doivent s'en remettre aux ressources naturelles pour survivre.

À Comerio, une petite ville qui vit essentiellement de l'agriculture, les habitants manquent de tout: essence, nourriture, médicaments, eau potable. Ils se sentent oubliés par les autorités, alors que Washington annonce chaque jour l'arrivée massive de cargaisons d'aide aux sinistrés.

Subjehily Lopez, 34 ans, s'est arrêtée sur le bord de la route. Avec ses cinq enfants, elle remplit des dizaines de bouteilles avec de l'eau qui jaillit d'un long tuyau de plastique planté dans les flancs de la colline.

«C'est de l'eau de source, elle est bonne», dit-elle à l'AFP en montrant l'installation artisanale montée par les villageois.

Autour du village, les plantations de bananes plantains, les champs de courges et de taro - un tubercule alimentaire - ont été détruits par le passage de l'ouragan la semaine dernière. Les élevages de poulets ne sont également plus que ruines.

La ville a été partiellement inondée par la rivière de La Plata. L'eau a atteint un mètre et demi de hauteur, les magasins sont dévastés, et les marchandises endommagées pourrissent sur le trottoir. Ce qui n'a pas été détruit a été volé et, une semaine après la crue, les rues sont encore envahies de boue.

Mme Lopez a entendu parler de l'aide acheminée depuis le continent américain sur l'île de 3,4 millions d'habitants. Mais les secours sont pour la capitale, San Juan à 30 km au nord-est, pas pour Comerio.

«Ils disent qu'il y a de l'aide, mais je ne l'ai pas vue. À la campagne, on ne la voit pas», affirme-t-elle.

L'ouragan Maria a causé des dégâts immenses sur les infrastructures. L'eau, l'électricité et les télécommunications ont été totalement coupées pendant plusieurs jours. L'Agence américaine des situations d'urgence (Fema) a assuré avoir distribué un million de repas et 1,1 million de litres d'eau à travers onze points de ravitaillement.

Le président américain Donald Trump a de nouveau défendu vendredi l'action de son gouvernement, soulignant l'ampleur des dégâts. «Nous n'avons jamais vu une telle situation (...). Nous repartons littéralement de zéro», a-t-il lancé.

M. Trump doit se déplacer mardi sur l'île pour constater les dégâts. S'il se rend à Comerio, il pourra voir une scène de chaos.

Sur la route au sud de la ville, le toit du second étage d'un bâtiment a été soufflé par les rafales. Il ne reste que la baignoire au centre de l'appartement, et un four micro-onde encore branché à une prise murale.

Le reste est à l'air libre, les vêtements se mêlant aux gravats. L'appartement abritait une famille avec deux enfants. Ils se sont réfugiés au rez-de-chaussée, chez leurs parents.

Rafael Cumbas, le grand-père âgé de 75 ans, était propriétaire d'un petit magasin de l'autre côté de la route où il vendait des légumes. L'échoppe n'a pas résisté à la puissance de Maria.

«Ce petit magasin, c'est tout ce que j'avais, il n'y a plus rien, même plus les légumes», dit-il.

Les journalistes de l'AFP sont les premières personnes à ne pas venir de Comerio à qui il parle depuis le passage de l'ouragan, assure-t-il. La Fema a pourtant affirmé vendredi que les équipes de secours avaient atteint les 78 municipalités de l'île.