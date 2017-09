Denis Coderre veut mettre sur pied un Conseil des aînés

Denis Coderre a pris l’engagement vendredi de mettre sur pied un Conseil des aînés s’il est réélu pour un deuxième mandat le 5 novembre prochain.

Selon lui, le vieillissement de la population rend cette instance nécessaire, d’autant plus que Montréal vient d’obtenir de nouveaux pouvoirs et responsabilités touchant aux personnes âgées dans le cadre du Statut de Montréal, notamment l’habitation et la participation citoyenne.

Selon Denis Coderre, le Conseil des aînés sera en mesure de faire des recherches et des recommandations sur des questions variées, entre autres l’adaptation de l’aménagement urbain et le sentiment d’isolement.

«Comme le reste du Québec, Montréal connaît d’importants changements démographiques, et le nombre d’aînés montréalais est appelé à croître. Depuis quatre ans, nous agissons pour répondre à cette réalité. Le Statut de Métropole nous permet d’aller encore un pas plus loin pour nos aînés en [nous] assurant de leur pleine participation citoyenne. Ce conseil va veiller à ce que la Ville de Montréal soit toujours véritablement une Ville amie des aînés. D’ailleurs, j’annonçais en février dernier que le comité exécutif devrait dorénavant répondre officiellement aux avis déposés dans les conseils consultatifs et il sera de même pour ce nouveau conseil», a dit M. Coderre vendredi.

Le maire sortant a rappelé que son administration s’est dotée du programme «Municipalité Amie des aînés et Accessibilité universelle 2016-2018», qui dispose d’une enveloppe de 71,5 millions $.