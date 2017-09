Des chiens Mira pour apaiser les sans-abri

Depuis deux mois et demi, la Maison du Père, à Montréal, accueille un nouveau résident: un chien de réadaptation de la Fondation Mira. Le chien Argon apaise énormément les sans-abri.

Un des sans-abri a développé une belle relation avec son nouvel ami. «Je ne parlais pas à personne et quand je voyais un chien, je le flattais, mais avec les personnes, je ne parlais pas», explique Robert Arcand.

Le psychologue pour la Fondation Mira Noël Champagne a travaillé de très près avec Argon puisqu'il a participé à sa formation. Selon lui, il est important de trouver le bon chien pour faire le bon travail.

«On sélectionne un tempérament [...] On cherche un chien qui a fin, qui est gentil avec les humains, qui n'a pas de prédation», dit-il.

Selon le psychologue, il est parfois plus facile pour les gens de parler avec des chiens qu'avec leurs semblables. «Ce n'est pas toujours évident de parler avec un humain, toujours peur du jugement tandis que le chien est fin avec toi, il se laisse flatter, tu peux lui confier des affaires et il ne commencera pas à s'obstiner avec toi», ajoute M. Champagne.

Après avoir entraîné des chiens pour aider les personnes non voyantes, les personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, Mira développe de plus en plus des chiens de réadaptation. L'organisme dit ainsi s'adapter à d'autres réalités.