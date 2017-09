Des fans impatients de se procurer la SNES Classic Edition

Des consommateurs ont fait le pied de grue devant différents magasins du Québec vendredi afin de se procurer la SNES Classic Edition, la nouvelle version miniature de la très populaire console de Nintendo sortie 25 ans plus tôt. Celle-ci est vendue en magasin dès aujourd’hui.

«On voulait l’avoir pour la période des fêtes pour jouer en famille, montrer aux enfants avec quoi on jouait quand on était jeunes, a dit Alex devant le magasin Best Buy de Trois-Rivières. C’est un événement spécial. C’est un objet de collection et tout le monde veut se le procurer.»

La console est vendue avec 21 jeux programmés, dont les classiques «Super Mario World», «Donkey Kong Country» et «The Legend of Zelda: A Link to the Past».

Ce consommateur était loin d’être le seul à attendre l’ouverture des portes.

«On a pas mal tous les mêmes raisons, a ajouté Alex, qui avait vendu son ancienne console. On veut jouer aux mêmes jeux parce que c’est de notre génération. Ils attendent aussi impatiemment d’avoir la console.»