Deux familles vivent «l’enfer» depuis juin

Vivant «l’enfer» depuis près de quatre mois, deux familles du secteur Duberger demandent en vain à la Ville de Québec d’être relocalisées, car leur terrain est transformé en véritable chantier, actif jour et nuit, sept jours sur sept.

Va-et-vient constant dans leur cour arrière sans avertissements, sommeil perturbé, tremblements du sol, coupures d’électricité, présence de poussière et absence d’intimité, Sylvain Duclos n’en peut plus des travaux qui ont débuté le 12 juin dernier.

«Je suis arrivé, un moment donné, ils étaient quatre sur mon terrain en train de tasser la trampoline, la corde de bois, le foyer. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Ils ont enlevé nos deux arbres matures et excavé la butte qui nous sépare du dépôt à neige», raconte le père de trois enfants de moins de 10 ans. «Ils viennent parfois cogner directement dans ma porte-patio à toute heure du jour», s’insurge celui qui demande en vain à la Ville d’être relocalisé depuis plusieurs semaines.

M. Duclos déplore le manque d’information de la part de la Ville, alors que ce n’est que le 31 juillet qu’il a reçu une lettre l’informant que des travaux de nuit étaient en cours, dans le but de forer un tunnelier reliant la rue des Amarantes, où ils résident, et le parc industriel Cardinal.

M. Duclos a également multiplié les appels à la Ville depuis le mois de juin. «On se fait dire n’importe quoi ou on ne se fait carrément pas rappeler. L’entrepreneur et la Ville se lancent la balle», indique-t-il.

Du bruit jour et nuit

Située à quelques mètres à peine de leur piscine, la grue qui s’impose dans leur cour creuse près de trois fois l’heure. Des manœuvres bruyantes, qui dépassent même le nombre de décibels permis par l’administration municipale lors de travaux.

«Dans la nuit de mardi à mercredi, j’ai eu du 55 décibels, alors que la norme, c’est 38 lorsque nous sommes à l’intérieur», indique M. Duclos, qui s’est lui-même procuré un sonomètre. «Le bruit de fond est d’environ 40 décibels, mais quand la grue décolle, ça monte à 70 dehors et 50 à 55 à l’intérieur», ajoute-t-il. «Les chambres des enfants donnent directement sur la cour arrière. Nous avons dû descendre les matelas de tout le monde au sous-sol pour réussir à dormir», indique sa conjointe Mélanie Gosselin.

Prévus depuis longtemps

M. Duclos ne comprend pas pourquoi il n’a pas été informé de ces importants travaux, pourtant annoncés en mars dernier.

«Si on l’avait su avant, on se serait loué un terrain de camping ou un chalet pour l’été. Je n’aurais pas payé une entreprise pour l’entretien de mon gazon ni acheté de piscine neuve, dont nous n’avons pas pu profiter. On a été pris de court», mentionne le père de famille, qui affirme être angoissé en plus de faire face à d’importants problèmes de sommeil.

Au total, le projet, estimé à 40 millions $, vise à construire un collecteur pluvial de 4 km pour assurer le drainage des autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc vers la rivière Saint-Charles.Un chantier loin d’être démanteléLes travaux effectués dans le quartier de Duberger risquent de se prolonger jusqu’en décembre, selon ce que soutient l’entrepreneur CAF, qui a décroché le contrat de la Ville.

Selon la lettre que la Ville a remise aux résidents, les travaux devaient durer 60 jours, pour se terminer demain.

L’entrepreneur responsable des travaux a récemment informé Sylvain Duclos que le chantier ne serait pas démantelé avant le 23 décembre.

Exaspérés

Les voisins de M. Duclos sont eux aussi exaspérés de la situation. «L’école est recommencée, c’est difficile pour les enfants quand ils perdent du sommeil la nuit», mentionne Geneviève Fortier.

«On voudrait être dédommagés, au moins au minimum, puisque ça n’a pas de bon sens, il y a du bruit à la nuit longue et on ne peut même plus aller sur notre patio à cause de la poussière», affirme son conjoint Yan Tremblay.

Puisque les travaux empiètent sur près de quatre mètres sur leur terrain, les résidents ont négocié une entente directement avec l’entrepreneur, qui prend fin demain.

Aucune autre entente n’est toutefois envisagée pour la suite des travaux, selon MM. Duclos et Tremblay.

Rencontre

La Ville de Québec n’a pas rendu les multiples appels du «Journal de Québec» pour obtenir des réponses ni fourni de détails aux résidents sur la fin des travaux.

Toutefois, un représentant de la Ville est entré en contact avec les deux résidents, jeudi pour les rencontrer en fin de journée. «C’est la première fois qu’ils vont venir nous voir pour entendre ce que nous avons à dire», indique M. Tremblay.