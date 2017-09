Deux semaines après son inauguration, la place Jean-Béliveau déjà endommagée

TVA Nouvelles a obtenu des vidéos sur la page Facebook de TVA Québec qui montrent des adeptes de planche à roulettes alors qu'ils se trouvent sur la base de l’œuvre d’art «La Rencontre» de la place Jean-Béliveau, devant le Centre Vidéotron.

La stèle qui identifie l'œuvre a même servi de tremplin.

Ces activités ont laissé des traces noires sur la structure. Quelques morceaux de béton se sont même détachés, deux semaines seulement après l’inauguration en grande pompe de la place Jean-Béliveau.

Sur une des vidéos, on y voit une personne aller jusqu'à escalader la plateforme, puis s'agripper au cerf blanc.

«On n’est pas surpris. (...) Il y a toujours du monde pour briser ce qui est beau, on dirait qu’ils détestent ce qui est beau», a affirmé un passant découragé.

«C'est dommage, parce que c'est sale, ce n’est pas beau, ça ne va pas avec le reste», a témoigné une autre personne.

Rappelons que 10 millions $ ont été investis dans l’aménagement de la place Jean-Béliveau.

«Au prix que ça a coûté, on pensait que ça aurait été fait plus solide», a avancé le candidat à la mairie pour Québec 21, Jean-François Gosselin.

Pendant sa construction, la Ville de Québec avait pensé à protéger les infrastructures des planchistes. Les bordures de béton, par exemple, ont des fentes afin d’empêcher les planchistes d’y rouler. Mais pour ce qui est de l’œuvre de 11 mètres de hauteur, on n’a pas voulu s’en mêler.

«On est venu mettre quelque chose de très chic sur un plancher très chic, puis ce n’est peut-être pas de ça que les gens ont besoin», a dit la candidate à la mairie pour Démocratie Québec, Anne Guérette.

«On veut vraiment adapter l’œuvre pour qu’elle ne soit plus accessible pour les planchistes. Donc, on est en train de mesurer de quelle façon on peut le faire sans non plus abîmer le look de la sculpture. On va regarder ça dans les prochaines semaines. Fin octobre, on devrait être capable d’intervenir», a expliqué la conseillère Julie Lemieux d’Équipe Labeaume.

D’ici là, la Ville a assuré qu'il y aura davantage de surveillance sur le site.