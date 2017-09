Encore plus de problèmes avec le système de paye Phénix en septembre

Le gouvernement fédéral s’éloigne encore plus de son objectif de payer à temps tous ses fonctionnaires alors que la liste des retards du système Phénix s’est allongée de 20 000 transactions en septembre.

Dans une note envoyée vendredi après-midi, Ottawa annonce que jusqu’à 257 000 modifications dans les dossiers de paie de ses employés sont en retard. Le mois dernier, ce nombre s’élevait à 237 000.

«Cette augmentation est surtout attribuable à l’importance que nous accordons en ce moment aux paiements découlant des conventions collectives. Le traitement de ces paiements s’avère plus complexe et exige plus de temps que prévu», explique le site web de Services publics et Approvisionnement Canada, le ministère chargé de la paie.

Il est à noter qu’un fonctionnaire peut avoir plusieurs transactions en retard, coincées dans Phénix.

Jeudi, Radio-Canada a révélé que 162 394 employés du secteur public fédéral étaient toujours mal payés cette semaine. C’est tout près de la moitié de toute la fonction publique fédérale.

Un groupe de travail comprenant plusieurs ministres importants du gouvernement Trudeau travaille depuis cinq mois pour régler les problèmes générés par le système Phénix. Aucun échéancier n’a encore été promis pour atteindre cet objectif.