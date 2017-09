Kim Cattrall fait avorter «Sexe à New York 3»

Les fans de «Sexe à New York» devront vraisemblablement faire une croix sur la production d’un troisième film. L’une des vedettes de la série a forcé la main des producteurs, apprend-on du «Daily Mail».

En raison de ses importantes demandes, Kim Cattrall a plombé les chances d’une éventuelle troisième aventure de voir le jour. Le tournage, dont le début était prévu incessamment, a été annulé par Warner Bros.

«C’est fini... nous ne le faisons pas», a confirmé Sarah Jessica Parker jeudi, au micro de l’émission de télé «Extra».

Kim Cattrall, qui a plusieurs fois prêté ses traits à Samantha Jones aux côtés de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kristin Davis (Charlotte York), exigeait, semble-t-il, que le studio investisse temps, efforts et argent afin que ses autres films en développement voient le jour.

Les responsables de Warner Bros. ont refusé ses demandes, préférant mettre fin au projet. Ils ne souhaitaient pas proposer une nouvelle aventure avec seulement trois des quatre personnages féminins clés.

Le récit imaginé par Michael Patrick King – auteur des deux films «Sexe à New York» qui ont amassé plus de 700 millions de dollars américains en 2008 et 2010 dans les salles obscures – restera donc sur les tablettes.

«Je suis déçue, a dit Sarah Jessica Parker. Nous avions ce beau, drôle, joyeux et déchirant scénario, cette histoire à laquelle on peut très bien s’identifier.»