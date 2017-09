La gestion de l'aide à Porto Rico toujours en question

L'ouragan Maria est une «histoire de gens qui meurent», a affirmé vendredi la maire de San Juan, Carmen Yulin Cruz, pour répondre à l'administration américaine qui s'est félicitée du «succès» de la gestion des premiers secours à Porto Rico.

Le président américain Donald Trump, qui doit se rendre mardi sur l'île, a de nouveau défendu l'action de son gouvernement, soulignant l'ampleur des dégâts. «On repart de zéro, il n'y a plus rien», a-t-il lors d'un discours vendredi.

Le gouvernement a levé des restrictions sur l'acheminement maritime des secours qui doit permettre d'accélérer les opérations, placées sous le commandement d'un militaire, le général Jeff Buchanan. Près de 4500 soldats ont été déployés sur l'île.

Mais la distribution de l'aide aux sinistrés semble ralentie en raison des problèmes de coordination sur le terrain.

Les détracteurs du président Trump l'accusent de négliger ce territoire américain où les destructions causées par l'ouragan ont été comparées à celles de Katrina à La Nouvelle-Orléans (Louisiane, sud) en 2005.

Certains rappellent que les 3,4 millions d'habitants de Porto Rico sont citoyens américains, sans disposer néanmoins du droit de vote à l'élection présidentielle.

Maria a causé des dégâts immenses aux infrastructures, avec notamment l'eau, l'électricité et les télécommunications totalement coupées pendant plusieurs jours.

Les premières cargaisons d'aide --vivres, eau, carburant, générateurs-- ne sont pas parvenues aussi vite qu'elles l'avaient fait pour le Texas et la Floride, touchés respectivement par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre.

La secrétaire à la Sécurité intérieure Elaine Duke a ajouté à la polémique en affichant jeudi sa satisfaction sur l'action du gouvernement.

«C'est vraiment une histoire de succès concernant notre capacité d'atteindre la population et concernant le petit nombre de morts lors de cet ouragan dévastateur», a-t-elle affirmé devant la presse à Washington. Elle était attendue vendredi sur l'île, où Maria a fait au moins 13 morts.

À Porto Rico, la maire de la capitale s'est dite «en colère et frustrée» après cette «déclaration irresponsable».

«C'est peut-être une histoire de succès de là où elle est», a dit Carmen Yulin Cruz sur CNN. «Quand vous buvez l'eau d'une rivière (...), quand vous n'avez pas de nourriture pour votre bébé, ce n'est pas une histoire de succès (...) C'est une histoire de gens qui meurent».

Sur le terrain, l'acheminement de l'aide et les opérations de reconstruction se poursuivaient lentement.

Neuf jours après la catastrophe, seuls 4,5% du réseau électrique était vendredi en état de marche, et la moitié de la population a désormais accès à l'eau courante.

Une dizaine d'hôpitaux sont à présent en état de fonctionner dans la région de San Juan, a expliqué Ricardo Ramos, patron de l'Autorité locale pour l'électricité.

Selon lui, environ 4000 électriciens s'activent pour réparer le réseau et un millier d'autres devraient arriver en fin de semaine.

Les autorités américaines sur place ne cachent pourtant pas leurs difficultés. «Nous augmentons nos capacités (d'aide) en fonction des limitations», a dit Ricardo Rossello, gouverneur de Porto Rico.

«Il y a beaucoup de travail, a-t-il ajouté sur CNN. Nous devons augmenter le rythme des livraisons et améliorer notre logistique».

Un responsable de l'Agence fédérale de secours (FEMA), Daniel Kaniewski, a démenti le blocage de quelque 3000 conteneurs d'aide dans le port de San Juan en raison de désaccords sur leur distribution, comme l'avait pourtant affirmé la mairie.

«Les conteneurs de marchandises de la Fema vont et sont reçus par les centres régionaux de distribution, où ils sont redistribués aux municipalités», a-t-il affirmé sur CNN.

«C'est lent, pas aussi rapide que nous le voudrions», a-t-il admis. «Nous souhaiterions une amélioration significative des opérations avec davantage de personnel militaire et civil sur le terrain».

Le gouverneur a signé une série de décrets pour tenter d'organiser un retour à la normale: ils prévoient notamment l'accès prioritaire aux stations-service des personnes jugées importantes pour le fonctionnement du territoire, comme les employés d'hôpitaux ou les opérateurs de télécommunications.