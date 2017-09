La légalisation du pot devrait profiter à McDonalds

La légalisation de la marijuana au Canada devrait profiter aux géants de la restauration rapide comme McDonalds, estiment des analystes.

Selon une étude menée par les firmes Green Market Report et Consumer Research Around Cannabis, les chaînes de restauration rapide ont vu leurs ventes augmenter considérablement dans les États américains où on a légalisé le pot.

Ottawa prévoit que la consommation de cannabis à des fins récréatives deviendra légale partout au pays le 1er juillet 2018.

Au Canada, McDonalds détient plus de 1400 restaurants dont certains sont ouverts 24 heures alors que d’autres ferment leurs portes à minuit.

Il faut dire que la consommation de marijuana a la particularité comme effet secondaire d’ouvrir l’appétit chez ses utilisateurs.

«On remarque que 43 % des consommateurs de marijuana ont dit avoir fréquenté au moins une fois un McDonald’s au cours du dernier mois», a indiqué l’analyste Cynthia Salarizadeh dans sa note de recherche intitulée Les consommateurs de cannabis préfèrent McDonalds.

Les autres chaînes préférées des fumeurs de pot ont été Taco Bell (18 %), suivie de Wendy’s (17,8 %), de Burger King et de Kentucky Fried Chicken (KFC).

Le sondage réalisé en ligne a été mené auprès de 27 500 répondants.

Les données de fréquentation obtenues par Green Market Report seraient sensiblement plus élevées que dans le reste de la population qui ne consomme pas de cannabis.

Vente en hausse

Les analystes qui suivent le titre de McDonalds ont d’ailleurs révisé à la hausse leurs prévisions de ventes pour les prochains trimestres du géant de la restauration rapide.

Le titre de McDonalds est en hausse de 27 % depuis le début de 2017.

À la Bourse de New York, le titre de McDonalds s’échangeait à 156,69 $US vendredi après-midi.