Trois arrestations dans Hochelaga-Maisonneuve

La police de Montréal a poursuivi sa lutte au fentanyl, vendredi, en procédant à l’arrestation de trois présumés trafiquants, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Ces arrestations sont le fruit d’une enquête amorcée au mois d’août, alors que plus d’une dizaine de surdoses de fentanyl - dont plusieurs mortelles - ont eu lieu à Montréal durant cette période.

Les policiers ont également effectué deux perquisitions dans le cadre de cette opération.

«De bonnes quantités d’héroïne et ce qui semble être du fentanyl ont été saisies», a indiqué le SPVM par voie de communiqué.

Le bilan complet de l’opération sera présenté lundi en début d’après-midi.

Cette opération a été menée au lendemain de la diffusion de l'émission de «J.E.» sur la crise du fentanyl à Montréal.

Le chef du SPVM, Philippe Pichet, avait notamment dit dans le cadre de cette émission que son service de police ferait tout pour arrêter ceux impliqués.

«Comme service de police, on va se donner les moyens, je vous le dis, c'est une priorité, on va mettre de la pression sur les gens qui vendent ces produits-là et on va les suivre de très très près», avait dit le directeur.

- Avec la collaboration de Maxime Deland