La Ville barricade une maison abandonnée depuis 3 ans

La Ville de Québec est à la recherche du propriétaire d'une maison abandonnée depuis trois ans et qui a dû être barricadée jeudi.

La résidence située au 2255, rue Coursol dans le secteur Lebourgneuf n'a pas été entretenue depuis tout ce temps, ce qui a amené les autorités de la ville à agir. Des fenêtres et des portes ont été placardées et une clôture a été placée tout autour de la maison dont le propriétaire est introuvable.

«Le propriétaire n'est pas joignable depuis trois ans et nous avons dû barricader la maison afin d'éviter des problèmes de contamination et de squattage», affirme David O'Brian, porte-parole de la Ville de Québec.

Chez les voisins, certains ont connu le propriétaire, un retraité qui éprouverait des problèmes psychologiques selon leurs dires. «Il était très gentil, mais quand il a pris sa retraite, il a pété sa coche comme une grande dépression, raconte une voisine, qui ne veut pas être identifiée. Là, personne ne sait où il est.»

Les policiers tentent de le retracer, mais sans succès jusqu'à maintenant. Étrangement, les taxes municipales ont toujours été payées. Par qui et comment? La Ville soutient qu'il s'agit là d'informations confidentielles et que les démarches en cours permettront peut-être d'en apprendre un peu plus.

La Ville attend les résultats de l'enquête avant de savoir si elle entreprendra les démarches vers d'autres mesures comme la démolition et l'expropriation.