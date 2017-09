Le chef du SPVM répète que les policiers seront sur le dos des trafiquants

À la lumière des reportages publiés au cours des derniers jours dans le «Journal de Montréal» et à «J.E.», le chef du SPVM Philippe Pichet a réitéré vendredi matin son désir profond d’arrêter le plus rapidement possible les trafiquants qui coupent leur drogue avec du fentanyl.

«C’est tolérance zéro. Je vous le dis, ceux qui mettent ce produit-là dans les stupéfiants vont nous avoir sur le dos. Je l’ai dit et je le répète, c’est clair qu’on va les suivre, qu’on va les traquer et qu’on va les arrêter», a dit le directeur du SPVM lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel de ville de Montréal.

Questionné à savoir s’il voyait d’un bon œil l’idée que ses policiers soient formés pour administrer du naloxone – un traitement d’urgence contre les surdoses de fentanyl –, Philippe Pichet s’est montré plutôt tiède.

«Je pense que notre rôle premier, c’est d’arrêter les vendeurs et les distributeurs [de stupéfiants], a-t-il dit. Mais en bout de ligne, si on veut nous en donner pour ultimement sauver une vie, je ne peux pas être contre ça.»

Selon le maire de Montréal, Denis Coderre, pas moins de 12 personnes sont mortes d’une surdose de fentanyl uniquement durant le mois d’août.