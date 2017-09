Le cri du cœur d’une femme handicapée

La réduction des services de soins à domicile touche de plein fouet non seulement des aînés mais aussi des personnes handicapées. Une femme, qui a besoin d'aide au quotidien, lance un cri du coeur.

Sylvie Cayer est clouée à son fauteuil roulant après un diagnostique de sclérose en plaque. Âgée de 57 ans, elle est prisonnière de son corps et ne peut bouger ni ses jambes ni ses bras.

«Ils doivent me donner à boire, soutient-elle. Ils doivent faire ma toilette. C'est-à-dire les soins d'hygiène.»

Lors de notre visite, c'est Sandrine, la préposée qui assurait l'aide à domicile.

«Elle doit tirer sur mes bras puis après, on se lève, on va dans le lève personne puis on continue ce quotidien-là, décrit Mme Cayer. C'est des journées quand même ennuyeuses.»

Confinée à la chambre de son petit appartement, Mme Cayer refuse d'aller en centre d'hébergement. Elle a d'ailleurs l'appui de son médecin. Elle veut rester chez elle, mais son nombre d'heures de services de soins à domicile a chuté considérablement, passant de 70 heures par semaine en 2009 à 39 heures par semaine cette année.

«La personne doit être juste 20 minutes ou 30 minutes avec toi, le matin, 1 heure, le midi et le soir, explique-t-elle. Mais qu'est-ce que je fais le reste du temps si j'ai un besoin? Il faut vider la sonde aussi.»

Mme Cayer voudrait bien pouvoir s'offrir des heures d'assistance supplémentaires, cependant, avec le 1000 dollars par mois qu'elle reçoit, qui sert à payer le loyer, ce n'est pas possible.

Le manque de ressources est tel que c'est le père de Mme Cayer, un homme âgé de 82 ans, qui doit venir l'aider avec les tâches quotidiennes. Il lance ce cri du cœur:

«De l'aide! s’exclame René Cayer. Financièrement parce qu'il faut qu'elle paye ses employés d'elle-même. Elle n'est pas capable.»

Le Centre de santé et de services sociaux de Laval se défend, affirmant avoir plutôt bonifié le nombre d'heures pour Mme Cayer dès 2014.

«J'ai presque la certitude que cette fois-ci, je serai entendue», dit-elle.