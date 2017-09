Les toilettes autonettoyantes se font attendre

Les 12 toilettes autonettoyantes à 3 millions $ de l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, ne sont toujours pas livrées bien qu’elles étaient prévues pour le mois d’août.

Lorsque le contrat pour la fourniture de ces toilettes avait finalement été octroyé en avril dernier, après plusieurs retards, il était bien spécifié dans les documents publics de l’arrondissement que la livraison des premières unités était prévue pour août 2017. Or, les toilettes ne sont toujours pas installées.

La firme Atmosphäre était la seule entreprise à avoir soumissionné à l'appel d'offres pour construire ces 12 toilettes. Elle avait fait les manchettes en février après que notre Bureau d'enquête eut révélé que cette firme était liée à l'entreprise Imagineo, dont l’un des dirigeants a admis avoir déjà versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats publics et produit de fausses factures. Ce dirigeant n’est plus vice-président d'Imagineo, mais agissait toujours comme directeur des opérations et chargé de projets.

L’octroi du contrat a été repoussé à quelques reprises puisque le Service de l’approvisionnement, responsable de la conformité du processus d’appel d’offres, avait dû faire certaines vérifications.

Sans donner de détails, l’arrondissement avait seulement indiqué que «les vérifications nécessaires [avaient] été faites auprès des instances concernées sans qu’aucune anomalie empêchant l’attribution de ce contrat ne soit détectée».

Aucun retard

L’arrondissement de Ville-Marie assure toutefois qu’il n’y a aucun retard. Il explique que le contrat pour la préparation des sites qui accueilleront ces toilettes a fait l’objet d’un contrat différent et qu’il était déjà prévu en avril que les toilettes soient livrées pour l’automne.

Aucune mention de cette échéance n’avait toutefois été faite dans les documents publics de l’arrondissement en avril, où on parlait plutôt du mois d’août.

Ce contrat de 560 000 $ pour la préparation des sites, qui prévoit notamment le branchement des toilettes au service d’aqueduc, vient tout juste d’être octroyé au début du mois de septembre.

Il stipule que la réalisation de ces travaux est prévue entre septembre et décembre.

L’arrondissement assure que les premières toilettes seront disponibles au courant du mois de novembre.

Les 12 toilettes seront installées sur trois sites, soit à la Place Émilie-Gamelin (métro Berri-UQAM), au métro Papineau (village gai) et dans le Vieux-Montréal, au coin de la rue de la Commune et de la rue Saint-Gabriel.