Loto-Québec veut séduire les jeunes

Loto-Québec veut renouveler sa clientèle et séduire les jeunes pour qu'ils deviennent ses clients de demain.

Cette volonté, contenue dans le plan stratégique de la société d’État, soulève des questions puisqu’il est connu que les jeunes sont souvent vulnérables à la dépendance au jeu.

Loto-Québec était en baisse de revenus au cours des dernières années, mais depuis deux ans les revenus se sont stabilisés à la hausse.

Dans ses stratégies, il est mentionné qu’il faut rendre les loteries plus attrayantes, en y incluant du hockey par exemple.

On veut également amener plus de consommateurs à fréquenter les Casinos avec des soirées plus festives.

Loto-Québec se défend bien de cibler uniquement les jeunes comme le mentionne le porte-parole Patrice Lavoie «on fait une offre de divertissements, on change nos produits, on arrive avec des nouveautés pour l’ensemble de nos clients actuels et ceux qui connaissent moins nos produits, les 18 – 34 ans. Mais c’est une précision importante de dire qu’on n’est pas en train d’avoir une orientation qui se dirige uniquement vers une clientèle plus jeune, pour faire en sorte de les intéresser à Loto-Québec.»

Lutte contre la dépendance au jeu

Anne Élisabeth Lapointe, dg du Centre québécois de lutte aux dépendances nous explique pourquoi les jeunes sont vulnérables. «Le cerveau qui n’est pas arrivé à maturité, le goût du risque, la pression des pairs, l’impulsivité, le manque de compréhension des conséquences, le manque de responsabilité, donc tous ces facteurs les placent à risque. Il y a moyen de prévenir ça, mais il faut avoir les moyens de les rencontrer ces jeunes-là»

L’an dernier Loto-Québec a versé des redevances de 1, 2 milliards $ au gouvernement du Québec.