«On déménage, mais en dedans on ne déménage pas»

Danielle Robert, 76 ans, est la toute dernière résidente à quitter la Villa du jardin fleuri de Trois-Rivières, un déménagement qui ne se fait pas de gaieté de cœur dans son cas.

«On a espéré et prié jusqu'à la dernière minute parce qu'elle ne voulait pas partir», a expliqué à TVA Nouvelles sa fille Chantale Robert.

La résidence de Trois-Rivières fermait définitivement ses portes vendredi après avoir perdu son permis en juillet dernier.

«C'est les dernières heures de la résidence Villa du Jardin fleuri. Notre dernière résidente fait ses valises. C'est grâce à elle qu'on est ouvert aujourd'hui parce qu'elle y croyait. Elle a dû se rendre à l'évidence», a indiqué la directrice, Johanne Bolduc.

La direction de la santé a révoqué le permis de l'établissement parce qu'il ne respectait pas certains critères, lesquels n'ont jamais été précisés. La résidence avait jusqu'au 31 octobre pour fermer ses portes. Elle le fait un mois plus tôt à cause d'un manque de personnel et de moyens financiers.

«Le personnel a dû se replacer parce qu'il n'y croyait plus. On n’a pas eu d'aide, d'appui. Oui, il y avait du travail à faire, des recommandations, mais où il n'y a pas de faille?», a demandé la directrice.

Les derniers employés présents sur place trouvaient cette journée difficile.

«C'était leur maison. Pourquoi ils ont fait ça? Je trouve ça très dommage», a dit Lili Garceau, une employée de la résidence.

Deux décès sont survenus en moins d'un an à cet endroit. Dans les deux cas, les résidents sont restés embarrés à l'extérieur. La directrice croit qu'elle a été victime d'une campagne de salissage après ces événements. La révocation du permis a été contestée jusque devant les tribunaux, mais sans succès.