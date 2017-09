Un restaurant sale de fond en comble

Le restaurant La Maison Ho de l’arrondissement de Lachine, à Montréal, était tellement sale, moisi et crasseux l’an dernier que des inspecteurs en salubrité ont incité les propriétaires à faire un nettoyage général en profondeur.

«La majorité des équipements de cuisson présentaient [une] accumulation de résidus alimentaires calcinés [et] du gras formant des coulisses», ont indiqué les inspectrices dans leur rapport après une visite du commerce en 2016.

Elles ont aussi constaté qu’une poubelle était utilisée comme table de travail par l’un des cuisiniers.

Le restaurant de mets chinois, situé au 1800, rue Notre-Dame, a écopé d’une amende de 1250 $ le 4 août pour «malpropreté généralisée».

Moisissures et décomposition

L’ensemble des lieux, de la cuisine à la plonge jusqu’au sous-sol, ainsi que la majorité de l’équipement et des ustensiles étaient couverts de gras et de saletés, mais aussi de poussière et de moisissures par endroits.

«En face de la cuisinière, il y avait une table dont la surface de travail en bois était noircie par la moisissure près des aliments et ustensiles», indique-t-on.

«Sur le pourtour des hottes [de ventilation] ainsi que sur la tuyauterie du système d’incendie, directement au-dessus de récipients non recouverts contenant des ingrédients pour la préparation, il y avait des gouttelettes de gras et un amas de poussière sur les filtres au-dessus des woks [...]», ont observé les agents de l’inspection des aliments.

Les tablettes à l’intérieur de l’un des réfrigérateurs étaient aussi recouvertes d’une couche collante de saleté, de moisissures et de restants d’aliments qui se détachaient facilement, tout près de récipients contenant des aliments. Des accumulations d’aliments en décomposition ont aussi été découvertes sous les équipements de cuisson de la cuisine.

Dans la cuisine, il y avait des cuiseurs contenant du riz cuit dont les surfaces extérieures étaient jaunies et collantes.

«Je les ai ouverts pour regarder le contenu et j’ai constaté qu’il y avait une couche jaune, graisseuse, ainsi que de la moisissure sur la surface intérieure des couvercles [...]», a écrit une inspectrice.

Celles-ci ont recommandé un nettoyage complet du restaurant ainsi que la mise en place d’un horaire pour le maintenir propre en tout temps.

Le propriétaire de La Maison Ho n’a pas rendu les appels du «Journal de Montréal».

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.