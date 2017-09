5 choses à savoir sur «Handmaid’s Tale: La servante écarlate»

À son arrivée sur la plateforme Hulu plus tôt cette année, «Handsmaid’s Tale: La servante écarlate» s’est avérée une série coup de cœur... qui donnait un véritable coup de poing aux téléspectateurs!

Tirée du roman féministe de 1985 de Margaret Atwood, cette série propose un monde où la pollution et les accidents nucléaires ont rendu la majorité des femmes infertiles. Celles qui sont demeurées fécondes sont envoyées dans des colonies et se doivent d’enfanter le plus souvent possible pour un commandant. Cette fiction dont tout le monde parle vient de débarquer sur Club illico. Voici ce que vous devez savoir.

1. Le roman de Margaret Atwood avait fait l’objet d’une adaptation cinématographique américano-allemande en 1990. Elle mettait en vedette l’actrice anglaise Natasha Richardson, la défunte fille de l’actrice Vanessa Redgrave et femme de l’acteur Liam Neeson. Pour la petite histoire, la mort de Natasha avait été très médiatisée au Québec, puisque l’actrice est décédée à la suite d’un accident de ski qui a eu lieu au mont Tremblant, le 18 mars 2009.

2. Dans la série, chaque groupe est défini par un vêtement, une couleur particulière: les commandants sont en habits, leurs femmes, en robes bleues (comme la vierge Marie), celles qu’on appelle les tantes et qui surveillent les servantes sont vêtues de brun, et les servantes portent des robes rouges (comme Marie-Madeleine, la pécheresse). C’est un détail extrêmement important pour Margaret Atwood, qui dit s’être basée sur le tout premier code légal connu, le Code de Hammurabi, où seules les femmes issues de l’aristocratie pouvaient porter un voile. Ainsi, Margaret démontre la hiérarchie. «À l’époque, si vous portiez un voile et que vous étiez une esclave, vous risquiez l’exécution parce que vous prétendiez être quelqu’un que vous n’étiez pas, explique l’écrivaine. La vie s’organise autour de l’habillement: qui devrait porter quoi, quand et en quelle circonstance? C’est une très, très, très vieille convention humaine.» Selon elle, les codes de couleurs liés à l’habillement de ses personnages servent à les identifier et à exercer un contrôle sur eux.

3. Le visage de l’interprète de June, que ses maîtres appellent Offred (offrande), vous dit quelque chose? Elisabeth Moss s’est fait connaître dans la populaire série «Mad Men»

(diffusée ici à Télé-Québec), où elle a tenu le rôle de la conceptrice publicitaire Peggy Olson durant sept saisons. Elle a aussi fait partie de la palpitante série policière «Au bout du lac» (diffusée chez nous à ICI Artv), réalisée par Jane Campion («La leçon de piano»).

Son rôle dans «Handmaid’s Tale: La servante écarlate» a valu à Elisabeth Moss son tout premier Emmy en carrière, récemment. Elle avait été mise en nomination cinq fois aux Emmys du temps de «Mad Men», mais la statuette lui avait toujours échappé.

4. Dans le livre, il n’y a pas d’Afro-Américains; ils ont tous été déportés dans le Midwest des États-Unis. Pourtant, le personnage de Moira (Samira Wiley, qui joue dans «Orange Is the New Black») est afro-américaine. Celui qui a développé la série, Bruce Miller, a convaincu l’auteure, Margaret Atwood, d’accepter cette modification. «Il est beaucoup plus difficile de ne pas avoir de personnages noirs à la télévision que dans un livre.» Tel était son argument.

5. La formule que répète constamment Offred afin de ne pas craquer, «Nolite te bastardes carborundorum», n’est pas latine mais issue d’une langue morte. L’auteure du roman l’a apprise alors qu’elle étudiait ce langage. On pourrait traduire cela par: «Ne laisse pas ces bâtards te piétiner.»