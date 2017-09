Crise du fentanyl: comparution de trois personnes à Montréal

Arrêtées la veille, trois personnes devaient comparaître samedi en lien avec des cas récents de surdose à Montréal.

La police de Montréal a fait savoir que les suspects, arrêtés vendredi après deux perquisitions dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, devaient comparaître par vidéo comparution. L’âge et le sexe des suspects n’ont pour l’instant pas été divulgués.

Un bilan complet de l’opération doit être présenté lundi prochain.

Lors de l’opération policière, de «bonnes quantités d’héroïne et ce qui semble être du fentanyl» ont été saisis.

L’enquête avait été lancée à la suite des cas de surdoses survenues au mois d’août dernier.

Le fentanyl est un opioïde 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine qui fait des ravages dans l’Ouest canadien. En Colombie-Britannique, province la plus touchée par la crise, 876 personnes sont décédées des suites d’une surdose du 1er janvier au 31 juillet 2017.

Le problème du fentanyl a commencé au Québec, la drogue ayant notamment fait son entrée sur le marché montréalais. Au moins 12 personnes sont mortes d’une surdose de fentanyl à Montréal uniquement durant le mois d’août.

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, a promis de mettre «les bouchées doubles et même les bouchées triples» pour enrayer le fléau qui frappe la métropole.