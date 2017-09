Des enquêteurs de Longueuil rénovent sa maison en surprise

Victime d’une fraude de 90 000 $ qui menace son rêve d’accueillir des déficients intellectuels, une sexagénaire de Saint-Hubert a eu la surprise de sa vie samedi matin lorsqu’une cinquantaine de policiers et ouvriers sont débarqués chez elle pour retaper sa maison.

«C’est l’une des victimes les plus touchantes et vulnérables que j’ai vue dans ma carrière. C’est un ange et on lui a déchiré ses ailes. J’ai eu envie de lui recoller», a expliqué la sergente-détective Cécile Lefebvre, de la police de Longueuil, qui a mis en œuvre le projet et réuni des dizaines de bénévoles.

Cet ange, c’est Colette Martel, une préposée aux bénéficiaires qui travaille 75 heures par semaine pour arriver à joindre les deux bouts.

«Ce n’est pas si pire, ça passe vite quand on aime ce qu’on fait», assure la sympathique dame de 69 ans, qui a été victime de sa générosité sans borne.

Au printemps 2016, Mme Martel a accepté d’héberger un ami de son fils qui disait être en difficulté financière. Peu après, un important dégât d’eau a rendu sa résidence quasi inhabitable.

Entrepreneur improvisé

Son chambreur lui a alors proposé un échange de service: à condition d’être nourri et logé gratuitement, il se chargeait de faire rénover toute la maison. Mais l’homme s’est plutôt improvisé entrepreneur et se serait approprié toutes les économies de Colette Martel.

Heureusement, l’évaluateur de la compagnie d’assurance venu constater l’ampleur des dommages a noté qu’elle semblait complètement sous l’emprise de son «entrepreneur» lors de sa visite. Il a décidé de contacter les policiers pour partager ses craintes.

Le dossier a été confié à la sergente-détective Lefebvre. Lorsqu’elle est allée cogner chez la dame, «l’entrepreneur» était seul dans la maison et a mis de longues minutes avant d’ouvrir la porte. Il a même pris le soin d’appeler son avocat.

Non-respect des conditions

«On l’a arrêté parce qu’il était en bris de conditions pour d’autres dossiers», relate la policière qui compte 27 ans d’expérience.

Au terme de quelques mois d’analyse, on a pu établir que le suspect aurait soutiré plus de 90 000 $ à la dame en utilisant toutes sortes de stratagèmes.

«J’ai honte, j’ai l’impression d’avoir été négligente», a soufflé Mme Martel. Ses économies envolées devaient lui permettre de réaliser son rêve de devenir famille d’accueil pour des personnes atteintes de déficience intellectuelle à la suite du décès de son mari il y a deux ans.

«Donner aux autres, c’est ce qui me donne la force de continuer, dit-elle. J’ai fait ça toute ma vie et je le ferai aussi longtemps que je pourrai.»

Mais son projet est impensable dans l’état actuel de sa maison.

En début de semaine, elle ignorait le plan ourdi par l’enquêteuse Lefebvre pour la faire réparer. Elle était pourtant déjà reconnaissante.

Retrouver confiance

Depuis l’arrestation du présumé fraudeur, la sergente-détective s’est impliquée pour que Mme Martel reprenne confiance. Les deux femmes ont d’ailleurs développé une relation qui s’apparente à celle d’une mère et sa fille. Lorsqu’elles parlent l’une de l’autre, elles ne peuvent s’empêcher d’avoir les yeux mouillés.

«Je n’ai jamais eu autant d’appui de toute ma vie, a mentionné la sexagénaire. Elle a changé ma vie.»

Cette affection est clairement réciproque, puisque Cécile Lefebvre a passé les quatre derniers mois à planifier la surprise qu’on lui fera ce matin.

Touchés par l’histoire de Mme Martel, des entrepreneurs et des collègues de travail se sont joints à elle. Ils vont effectuer tout le week-end les travaux nécessaires pour réparer sa maison et lui permettre de réaliser son rêve de devenir famille d’accueil.

À noter que les bénévoles devaient aller cogner dès l’aube chez Mme Martel, soit avant même qu’elle puisse prendre connaissance de cet article, a assuré la police de Longueuil.