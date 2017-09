Des manifestants pro et anti migrants se donnent rendez-vous à la frontière

Des manifestations sur la question du sort des migrants étaient prévues samedi à Ottawa et à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie.

À Saint-Bernard-de-Lacolle, c’est le groupe Storm Alliance qui ne cache pas ses préoccupations face à l'arrivée massive de migrants à la frontière qui avait prévu une grande manifestation aux frontières canadiennes samedi.

Le groupe se défend d'être raciste et dit ne pas tolérer les messages haineux. Storm Alliance se décrit sur sa page Facebook comme une organisation non partisane dont l’«unique but est de protéger les droits du peuple» et «la défense de la Charte des Droits et Libertés».

Une autre manifestation, cette fois par un groupe en faveur de l’arrivée des migrants, a aussi été organisée au même moment.

«Par cette manifestation à la frontière nous démontrerons notre support et notre solidarité envers l’arrivée récente de réfugiés avec un message clair: Bienvenue aux migrants et aux réfugiés!» ont indiqué les organisateurs de ce groupe dans un communiqué.

Des centaines de manifestants étaient présents vers midi, tout comme des policiers qui veillaient en grand nombre au bon déroulement des rassemblements.

À Ottawa, la Coalition canadienne des citoyens concernés organisait aussi un rassemblement sur la colline du Parlement pour «exposer l'hypocrisie et les politiques du gouvernement Trudeau sur de nombreux fronts». Des manifestants pro-immigration avaient aussi prévu d’y faire un tour.