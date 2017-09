Deux événements chez Mark Bruneau pour la CAQ

Au moment de lancer la CAQ, François Legault a tenu non pas un, mais deux cocktails de financement chez l’homme d’affaires Mark Bruneau, bien connu pour avoir organisé des soirées très rentables pour le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec.

C’est également chez Mark Bruneau, dans un luxueux condo au 1000 de la Commune, qu’a eu lieu une soirée de collecte de fonds pour le PLQ en 2008 ayant fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec, en raison de la présence de deux personnes soupçonnées d’être liées au crime organisé.

La semaine dernière, le chef de la CAQ, François Legault, avait affirmé avoir tenu « une » seule activité de financement au 1000 de la Commune, un lieu fréquemment décrit comme un véritable «bunker» du crime organisé.

Le rapport financier de la CAQ en 2011 fait effectivement état d’un événement en décembre 2011.

Nombreux événements

Pourtant, une deuxième activité de financement a eu lieu dans le penthouse estimé à 6,2 M$, affirment Mark Bruneau lui-même et deux autres personnes présentes. Le second événement, plus important, a réuni 60 personnes.

Après avoir été confrontée aux informations de notre Bureau parlementaire, la CAQ a retrouvé un chèque confirmant la tenue de l’événement.

Selon son porte-parole, François Legault estime qu’il «n’est pas impossible du tout qu’il ait participé à deux cocktails à cet endroit». «Il ajoute toutefois qu’au nombre de cocktails de financement auxquels participent les chefs de parti, on ne peut quand même pas leur demander de se souvenir spontanément de l’ensemble de ceux-ci», affirme Guillaume Simard-Leduc.

Ce dernier souligne également que l’enquête de la Sûreté du Québec en 2008 ne visait pas directement Mark Bruneau, mais plutôt deux de ses invités.

Candidat potentiel

Lorsque questionné sur le premier cocktail de financement la semaine dernière, François Legault s’était rapidement distancié de Mark Bruneau.

«Il n’était pas impliqué dans la direction de la CAQ et il est encore moins impliqué aujourd’hui dans la direction de la CAQ», avait-il assuré.

Mark Bruneau, lui, affirme plutôt que le chef de la CAQ le considérait à l’époque comme un candidat potentiel. «On se parlait, les deux, et finalement ça n’a pas adonné, a-t-il confié à notre Bureau parlementaire. Je n’ai pas été refusé, je ne l’ai pas refusé, ça n’a juste pas adonné.»