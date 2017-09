«Genèse»: des premières amours en plans-séquences

Le réalisateur Philippe Lesage («Copenhague A Love Story», «Les démons») s’attarde aux premières amours à travers trois histoires dans «Genèse», son troisième long-métrage de fiction.

Après avoir exploré l’univers sombre des peurs d’enfants – dont la pédophilie – dans le drame autobiographique «Les démons» (2015), celui qui a d’abord fait sa marque comme documentariste («Ce cœur qui bat», lauréat aux Jutra en 2012) propose cette fois «un film plus grand public», croit-il, en raison de son sujet universel: les passions d’adolescents.

Assoiffé de liberté

On y suit Félix (Édouard Tremblay-Grenier), 12 ans, et Béatrice (Émilie Bierre) devenus amoureux dans un camp de vacances, de même que Guillaume (Théodore Pellerin), 16 ans, assoiffé de liberté dans le cadre rigide d’un collège privé et épris de son meilleur ami. «Est-ce qu’il va revivre un amour comme ça avec d’autres garçons? S’agit-il d’un amour vraiment unique? Il y a beaucoup d’incompréhension, parce qu’il n’a jamais vécu rien de semblable avant», détaille le comédien qu’on voit dans «Med» sur les ondes de Vrak et qui tiendra aussi l’affiche de «Boy Erased», le film attendu du réalisateur Joel Edgerton, mettant en vedette Nicole Kidman, Russel Crowe et Xavier Dolan.

Si le jeune acteur en est à sa deuxième collaboration avec Lesage – tout comme Pier-Luc Funk, Édouard Tremblay-Grenier et Vassili Schneider, qui figurent tous au générique de «Démons» –, il en est autrement de celle qui prête ses traits à sa demi-sœur Charlotte, la Française Noée Abita. Révélée grâce à sa prestation dans le film d’ouverture du dernier Festival de Cannes, «Ava» de Léa Mysius, l’actrice âgée de 18 ans s’est greffée tardivement au projet. Le producteur Galilé Marion-Gauvin l’a remarquée lors de son passage sur la Croisette.

Heureux hasard

«Sa venue est un heureux hasard. J’avais commencé le casting tôt à l’hiver et j’avais trouvé une Charlotte québécoise, raconte le réalisateur. Mais ça n’a pas marché. Trois semaines avant qu’on commence à tourner, Galilé m’a parlé d’elle. On s’est fait une rencontre via Skype. On a arrangé une sorte d’audition par Skype avec Pier-Luc. C’était mieux en fait que le plan A!»

Mis à part la distance, la jeune femme qui a traversé l’Atlantique pour jouer la lumineuse amoureuse de Maxime (Pier-Luc Funk), qui devra essuyer quelques revers, n’a pas été déboussolée par son expérience en sol québécois, constatant seulement que les tournages ici sont plus courts, de 42 jours en l’occurrence.

Morceaux choisis

Toute l’intensité des personnages ici passe par les plans-séquences. «Les scènes, sans être longues, sont toutes tournées en plans-séquences, explique Lesage. Donc on est avec le personnage du début à la fin de la scène, on vit avec lui ses moments d’intensité, comme des morceaux choisis de sa vie amoureuse. Ça demande juste plus de prises, jusqu’à 36 dans un cas!»

Un défi qui, tout en laissant une large part à l’improvisation, n’a pas été de tout repos, même pour Pier-Luc Funk, pourtant champion de la LNI: «Tourner en plan-séquence, ça donne tellement de motivation, parce que chaque prise est importante, chaque minute, chaque seconde. Une scène doit être tournée à la perfection, sinon on doit la reprendre depuis le début».

Du pédophile à l’amoureux

Primé au dernier gala des prix Gémeaux pour son rôle de Jérémie dans «Mémoires vives», l’acteur aussi en vedette dans «Med» et «Le chalet», qui s’était également glissé dans la peau d’un pédophile dans «Les démons», entre ici dans un autre registre. «Mon personnage et Charlotte vivent ensemble leur premier amour. Même s’il n’a pas un passé aussi trouble ni aussi pesant, il m’a mené à faire des scènes très exigeantes émotionnellement. Te faire laisser par quelqu’un que t’aimes, il y a là quelque chose de la grande tragédie.»