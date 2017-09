Kate Winslet et Idris Elba contre les éléments

Dans «La montagne entre nous», Kate Winslet et Idris Elba incarnent les rescapés d’un accident d’avion. Et, à l’instar de leurs alter ego à l’écran, les deux acteurs ont eu à travailler dans des conditions peu communes.

«Il s’agit d’une histoire très simple, malgré les complexités émotionnelles entre les deux personnages, a expliqué Kate Winslet lors de son passage au Festival international du film de Toronto (TIFF) pour promouvoir le film, adapté du roman éponyme de Charles Martin. Il s’agit de deux étrangers se rencontrant dans des circonstances extraordinaires et qui doivent compter l’un sur l’autre afin de survivre. Ultimement, ils deviennent des amoureux à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent et qui les empêche de revenir en arrière, à leur vie d’avant.»

Les lieux de tournage

«Dès le départ, nous voulions l’authenticité des paysages sans avoir à recourir aux écrans verts. Il y a tellement d’écrans verts aujourd’hui que les cinéphiles savent quand un décor est réel ou non, d’expliquer Patrice Vermette, directeur artistique de «La montagne entre nous» et qui a notamment obtenu une nomination aux Oscars pour son travail avec Denis Villeneuve lors d’«Arrivée». Nous voulions les véritables éclairages, les vrais paysages, le véritable précipice.» La production a donc choisi la chaîne Purcell, située en Colombie-Britannique.

L’écrasement d’avion

À l’instigation du réalisateur Hany Abu-Assad (nommé aux Oscars pour «Omar»), l’équipe a commencé par la scène de l’écrasement d’avion dans des studios de Vancouver. Le fuselage a été entièrement construit, puis monté sur une espèce de trépied tournant, créé spécialement pour rendre des mouvements de caméra intenses. Afin de pénétrer à l’intérieur du fuselage, fait d’un seul tenant, les acteurs devaient grimper par l’une des fenêtres. La scène de l’écrasement a ensuite été tournée en une seule prise avec une caméra contrôlée à distance. Puis, le fuselage a été transporté par hélicoptère à 2 700 m d’altitude alors que la queue de l’avion a été placée non loin du glacier Delphine à près de 3 000 m d’altitude.

L’altitude

«Courir en altitude est extrêmement douloureux, a confié Kate Winslet. Je suis forte et en très bonne forme physique, mais c’était un élément pour lequel je n’étais pas du tout préparée.» Outre cet inconvénient, l’équipe a été obligée de transporter la totalité du matériel nécessaire par hélicoptère. Afin que les vies ne soient pas en danger dans l’éventualité d’une tempête, de l’équipement de survie - des tentes et des victuailles - a été placé à de nombreux endroits stratégiques, non loin des différents lieux du tournage, qui a débuté en janvier 2016.

Le froid

Afin de protéger les acteurs contre le froid perçant, la costumière Renée Ehrlich Kalfus leur a fourni des chaussettes électriques et des gants chauffants... ce qui n’a pas empêché Kate Winslet et Idris Elba de trouver la température particulièrement éprouvante, même lorsqu’ils filmaient les scènes en une seule prise.

Le chien

La productrice exécutive Becki Cross Trujillo s’est occupée de Raleigh, le chien du pilote de l’avion, qui survit lui aussi à l’écrasement de l’appareil. L’animal a ainsi appris à porter un blouson, des lunettes de protection ainsi que des espèces de chaussures. De surcroît, ses pattes ont été cirées afin de les protéger contre le froid. Et, à chaque scène, Raleigh était placé sur une plaque de Styrofoam afin qu’il ne soit jamais en contact avec la glace.

«La montagne entre nous» arrive dans les salles obscures dès le 6 octobre.