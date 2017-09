La clique à Maripier détaillée

Pour cette seconde saison de «La Voix Junior», la clique à Maripier fera vivre le site et les réseaux sociaux de l’émission. Maripier Morin, qui anime également l’émission du lundi sur les coulisses, a lancé des défis à trois jeunes influenceurs du web: Lili-Ann de Francesco, qui animait déjà le web de «La Voix Junior» l’an dernier, Noémie Lacerte et Alex Dornier.

Lili-Ann De Francesco

Complice des candidats

Ancienne candidate de «La Voix», Lili-Ann a animé les réseaux sociaux de l’émission, l’an dernier. Cette saison, elle revient avec un nouveau mandat.

«Je vais seulement faire des entrevues avec les candidats, ce qui me permet d’avoir plus de temps et d’être plus proche d’eux. On fait des petits jeux, on chante, on les met à l’aise et on s’amuse avec eux.»

Comme les candidats ont déjà vu ce qui se faisait lors de la première saison, ils sont plus à l’aise de et se laissent plus facilement aller.

«L’an dernier, c’était la première année de l’émission, la première fois qu’il y avait une équipe web, c’était quelque chose de nouveau qu’on essayait. Cette fois-ci, ils ont plus de facilité à parler et à interagir avec nous parce qu’on ne les attend pas avec une grosse caméra. On utilise un équipement plus léger.»

Pour Lili-Ann, ce contrat est aussi une expérience de plus, elle qui tient le premier rôle féminin du film «La chute de Sparte», qui devrait sortir l’hiver prochain.

«Quand je suis sortie de ¨La Voix¨, je voulais être chanteuse. Ensuite, j’ai goûté au jeu et je voulais être actrice. L’an dernier, après avoir fait de l’animation, je voulais être animatrice. Dans le fond, je veux travailler dans le milieu artistique; je ne suis donc fermée à aucune proposition.»

Noémie Lacerte

À la rencontre des coachs

Noémie Lacerte a eu pour mission d’aller rencontrer les animateurs et les coachs afin d’en savoir plus sur eux et sur leur manière de choisir les candidats. Seul problème pour la YouTubeuse, elle n’avait jamais fait d’entrevues de sa vie.

«C’était un défi pour moi, mais aller nager dans quelque chose que je ne connaissais pas m’intéressait beaucoup. J’ai demandé pas mal de conseils à Maripier et à Lili, qui ont davantage l’habitude de faire ça. J’ai vraiment aimé cette expérience et le résultat est le fun et intéressant.»

Noémie avoue qu’aborder des personnalités connues l’a un peu intimidée au départ. «La plupart de mon stress venait de ça, mais ce sont des personnalités tellement accueillantes, qui te mettent à l’aise immédiatement, que ça s’est vite dissipé.»

Noémie reconnait que cette expérience a influencé sa manière de travailler. «En tant qu’influenceuse sur le web, je fais plus de l’instantané. Je mets davantage ma personnalité et ma spontanéité de l’avant. Quand on fait une entrevue, il faut être davantage préparé pour faire du bon travail. Je prépare davantage mon propre matériel aujourd’hui.»

Alex Dornier

Le secret des coulisses

Pour faire découvrir les coulisses de «La Voix Junior», la production a fait appel à Alex Dornier.

«Mon genre de contenu est de faire des choses absurdes et inattendues, et mon mandat pour l’émission était de faire sensiblement ce que je fais sur ma propre chaine YouTube. Il ne faut donc pas prendre ce que je vais faire trop au sérieux. On va voir les coulisses, mais ce ne sont pas des références pour quelqu’un qui veut faire de la télé par exemple, c’est plutôt loufoque. Il y a de la magie à l’occasion, des lois de la physique qui ne se respectent plus, c’est un peu ça. C’est avant tout un contenu décalé, on va au-delà du réel.»

Quatre capsules, correspondant aux périodes de «La Voix Junior» (audition à l’aveugle, duels, chants de bataille et finale), ont été commandées à Alex Dornier.

«Je me promène dans les studios même s’il n’y a personne et je réussis quand même à y trouver de la vie, comme dans le premier vidéo actuellement en ligne où je découvre qu’Alex Nevsky dort sur sa chaise rouge entre les tournages. Pour moi, n’importe quelle occasion de créer est intéressante, surtout quand on me donne carte blanche.»

Le web de «La Voix Junior» en chiffres

«La Voix Junior»

17 625 050 vues YouTube

21 720 abonnés YouTube

128 000 abonnés Facebook

31 000 fans Instagram

Noémie Lacerte

8 613 000 vues YouTube

115 434 abonnés YouTube

143 000 fans Instagram

Alex Dornier

507 800 vues YouTube

2251 abonnés YouTube

528 fans Instagram

Lili-Ann De Francesco

22 152 fans Facebook

26 600 fans Instagram