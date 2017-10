La Colombie-Britannique dévoile un plan pour endiguer la crise

Afin d’endiguer les nombreuses surdoses de fentanyl qui touchent la Colombie-Britannique, le nouveau gouvernement néo-démocrate a annoncé la mise sur pied d’un fonds de crise communautaire.

La province, qui fait face à une importante crise de santé publique reliée aux surdoses, entend aussi élargir l’accès rapide au traitement contre la dépendance.

Chaque jour, en Colombie-Britannique, quatre personnes décèdent à la suite d’une surdose ou après avoir consommé des drogues contaminées, notamment au fentanyl. Selon le bureau du coroner de la province, 876 surdoses mortelles sont survenues depuis le début de l’année, le fentanyl étant en cause dans 81 % des cas.

Le plan de lutte aux surdoses a été dévoilé par le premier ministre John Horgan, qui a souligné que d’autres mesures s’ajouteront au cours des prochains mois.

«Aujourd'hui, nous prenons des mesures importantes pour sauver des vies, mettre fin à la stigmatisation, fournir aux communautés et aux gens l'aide dont ils ont besoin et arrêter la dépendance avant qu’elle ne commence, a dit M. Horgan. Des gens perdent leurs proches. Des familles, des communautés et des travailleurs qui sont sur la première ligne font face à un poids énorme et il est temps de leur donner le soutien dont ils ont besoin.»

Ainsi, Victoria mettra en place un nouveau fonds d’innovation en matière de crise communautaire, lequel sera doté d’une enveloppe de 3 millions $ en 2017-2018, puis de 6 millions $ pour les deux années subséquentes.

Le gouvernement néo-démocrate entend aussi s’assurer que les gens aient encore plus rapidement accès aux services, notamment pour traiter la dépendance. Les heures d’ouverture de plusieurs cliniques seront étendues, alors que de nouveaux points d’accès seront offerts.

Le programme «Take Home Naloxone» (Apportez de la naloxone à la maison) recevra 2 millions $ supplémentaires, afin que plus de kits soient disponibles sur le terrain, dont dans des pharmacies. Il est aussi question d’offrir plus de formation pour savoir comment administrer la naloxone et ainsi sauver des vies.

Les policiers et les groupes spécialisés dans la lutte aux stupéfiants se partageront par ailleurs près de 32 millions $ pour déployer plus de ressources pour freiner la crise des surdoses et frapper les laboratoires qui fabriquent la drogue.

Les premiers répondants et les gens sur le terrain seront davantage épaulés, selon Victoria, qui fournira plus d’argent aux équipes, notamment celles qui sont mobiles.

Enfin, en vertu du plan de la Colombie-Britannique, une campagne de sensibilisation sera lancée, en visant particulièrement les hommes âgés de 30 à 60 ans, qui sont les principales victimes de la crise du fentanyl.