La diplomatie reste la solution la plus viable face à la Corée du Nord

Les États-Unis et la Corée du Nord savent très bien qu’ils n’ont pas intérêt à enter en guerre, croit un spécialiste de la question nord-coréenne.

Bien que personne ne semble avoir la solution, la diplomatie est sans doute la meilleure option, estime Benoit Hardy-Chartrand, chercheur et spécialiste de l’Asie du Nord-Est.

«Dans les derniers mois, la tension entre la Corée du Nord et les États-Unis a attend un sommet qui n’avait jamais été vu depuis la guerre de Corée en 1953», a-t-il expliqué d’entrée de jeu en entrevue à TVA Nouvelles, samedi.

Le plus inquiétant, «c’est l’avancée des capacités technologiques de la Corée du Nord en termes de missiles qui sont de plus de plus fiables avec une portée de plus en plus longue », a précisé le chercheur du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale.

M. Hardy-Chartrand a souligné l’avancée nucléaire de Pyongyang. «Le dernier test qu’on a vu était extrêmement puissant», a-t-il mentionné.

S’il reconnaît que ce constat fait craindre le pire, le spécialiste pense malgré tout qu’il est important de tempérer la crainte. «Les deux pays savent très bien qu’ils n’ont pas intérêt à entrer en guerre, a-t-il dit. La guerre serait la fin du régime de Kim Jong-un en Corée du Nord. [Ce dernier] n’a pas intérêt à dépasser la ligne rouge qui provoquerait une réplique des États-Unis.»

Reste qu’actuellement, le discours est extrêmement belliqueux, admet Benoit Hardy-Chartrand.

«Une sortie de crise comme celle-ci doit passer par la diplomatie», a-t-il toutefois précisé, soulignant que les sanctions contre Pyongyang ont peu de succès. «Jusqu’à maintenant ça n’a pas très bien fonctionné en partie parce que la Chine n’appuyait pas rigoureusement les sanctions», a-t-il dit. L’espoir, selon lui, c’est que la Chine continue d’appuyer les sanctions, comme c’est le cas depuis peu.

Pékin qui avait déjà interdit à la fin d’août aux entreprises et citoyens nord-coréens d’établir de nouvelles compagnies sur son territoire a durci le ton cette semaine en annonçant que les entreprises établies en Chine par des entités ou des ressortissants de Corée du Nord devront être fermées d’ici à janvier.