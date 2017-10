La performance d'un artiste nu vire à la controverse

La performance d'un artiste brésilien nu, dont le corps pouvait être manipulé par le public, a viré à la controverse au Brésil après la participation d'une fillette, poussant le parquet à ouvrir une enquête.

«La Bête», du chorégraphe Wagner Schwartz, était présentée mardi au musée d'art moderne (MAM) de Sao Paulo, lors de l'inauguration de la 35e édition du Panorama de l'art brésilien 2017.

Selon des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux, au cours de la performance, l'homme gisait allongé au sol, nu est immobile, quand une femme et sa fille se sont approchées pour lui toucher les pieds et les jambes.

Nombre d'internautes ont fait part de leur indignation en qualifiant cette oeuvre de «pornographique» et de «pédophile».

Vendredi, le ministère public de Sao Paulo a ouvert une enquête pour déterminer si le MAM «était en train d'exposer les enfants et les adolescents à des contenus inappropriés».

De son côté, le MAM affirme sur son site que «La Bête» «n'a aucun contenu érotique» et que cette performance était un hommage à Lygia Clark, décédée en 1988, l'une des fondatrices de l'art contemporain au Brésil, reconnue notamment pour ses sculptures et leur interaction avec le corps.

L'institution souligne par ailleurs que la fillette en question était accompagnée de sa mère.