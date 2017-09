Le Fonds de solidarité FTQ tourne le dos au charbon

Le Fonds de solidarité FTQ a décidé de tourner le dos au charbon en liquidant ses placements dans des entreprises qui ont des réserves de charbon servant à la production d’énergie.

C’est ce que la direction du Fonds a annoncé samedi lors de son assemblée générale annuelle qui se tient à Montréal, en parlant d’une transition énergétique respectueuse des travailleurs.

«Le Fonds, par sa mission et son approche d'investissement soucieux du développement durable, pose tous les jours des gestes importants pour construire une économie socialement responsable et durable», a dit Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ, par communiqué.

Le Fonds a ainsi ajouté 10 entreprises à sa liste des titres exclus, un geste qui a aussitôt été applaudi par Greenpeace et la Fondation David Suzuki.

«Cette annonce s’insère dans la lignée du moratoire sur les pipelines annoncé par Desjardins et des pressions des Premières Nations au moment où le vent souffle contre les énergies polluantes. Les autres banques et investisseurs doivent maintenant suivre leurs pas et faire en sorte que leurs investissements soient en ligne avec l’Accord de Paris et favorisent une transition énergétique qui sera juste et générera des emplois verts», a dit Patrick Bonin, responsable de la campagne climat et énergie de Greenpeace Canada.

«Les choix d’investissement ont un impact, eux aussi, sur les changements climatiques et notre capacité d’y faire face. La décision du Fonds de solidarité FTQ doit servir d’exemple et inciter d’autres acteurs clés du milieu financier à emboîter le pas », a indiqué pour sa part Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki.

Virage vert du Fonds

En plus d’avoir renoncé à investir dans le charbon, le Fonds de solidarité FTQ a adhéré au Carbon Disclosure Project, un OBNL mis sur pied il y a 15 ans pour encourager les entreprises publiques à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Selon le Fonds, 800 investisseurs institutionnels sont signataires du Carbon Disclosure Project, ce qui représente, au total, 100 000 milliards $ d’actifs sous gestion.

De plus, le Fonds dit miser dorénavant sur des investissements favorisant la transition énergétique, comme la compagnie électrique Lion et ses autobus scolaires électriques, XPNDCROISSANCE et ses taxis électriques TÉO ainsi qu’Enerkem et ses biocarburants fabriqués à partir de déchets.

Pour bien marquer son engagement envers l’environnement et lancer un signal qu’il souhaite être un acteur clé dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, le Fonds a aussi acheté 22,9 millions $ en obligations vertes du gouvernement du Québec et mandaté son comité de développement durable pour qu’il recommande d’autres moyens d’engager l’organisation plus encore dans la transition énergétique.