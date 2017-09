Le nouveau film de Tom Cruise en chiffres surprenants

Entre deux films d’action, Tom Cruise s’est transformé en Barry Seal, pilote pour la défunte compagnie TWA à la fin des années 1970. Contacté par la CIA, l’homme devient donc un agent américain... tout en passant de la drogue pour le cartel de Medellin!Voici donc, en chiffres étonnants, ce qu’il faut savoir de cette production, adaptée d’une histoire vraie, et de sa star.

80 millions

Avec un budget de 80 millions $, «Fabriqué en Amérique» est la deuxième fois que Doug Liman et Tom Cruise travaillent ensemble, les deux hommes s’étant connus sur le plateau d’«Un jour sans lendemain». À la BBC, l’acteur de 55 ans a parlé de ce qui l’avait fasciné dans le personnage de Barry Seal, mêlé à l’affaire Iran-Contra puisqu’il a livré des armes aux rebelles au Nicaragua. «L’un de mes auteurs préférés est Mark Twain, et c’est une histoire qu’il aurait pu écrire.

C’est une histoire humoristique et satirique. [Barry Seal] est un antihéros que tout le monde aimait, même s’il travaillait pour la CIA, la Drug Enforcement Administration (DEA), la Maison-Blanche... et l’un des plus gros cartels de drogue! Il n’avait rien de politique. C’était un excellent pilote qui transportait n’importe quoi, des armes à de la drogue. Il était une première version de FedEx! Il était le gringo qui livrait toujours!»

2 avions

Pour les besoins du tournage de ce troisième film biographique de sa carrière, Tom Cruise a piloté deux avions en compagnie de Doug Liman, son copilote, l’Aerostar 600, un aéronef de six places, et un Cessna 414.

«Quand on me voit activer le pilotage automatique et marcher dans l’avion, c’est vraiment ce que je fais. Quand on me voit voler à travers les arbres, c’est vraiment moi. Voler a toujours été une passion. Quand j’étais petit, j’avais la photo d’un Spitfire et la photo d’un P-51 à côté de mon lit.»

2 frigos

En travaillant sur «Fabriqué en Amérique», Tom Cruise et Doug Liman ont appris à se connaître, les deux hommes ayant partagé une maison pendant la production. Le réalisateur a d’ailleurs révélé un fait amusant sur l’acteur lors d’une baladodiffusion à MTV.

«Nous étions un peu comme «Drôle de couple», parce que Tom est super méticuleux. Aussi, il ne mange rien d’autre que des légumes et des graines. Nous avons fini avec deux frigidaires parce que, moi, je consomme beaucoup de pizzas surgelées!»

0 faux postérieur

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Tom Cruise avait utilisé un faux postérieur dans «Valkyrie». L’acteur a démenti l’information et a également indiqué qu’aucune prothèse n’avait été utilisée pour une scène de «Fabriqué en Amérique», dans laquelle il dénude son postérieur.

«C’est bien moi, ce n’est pas un effet par ordinateur, c’est moi. Oui, je montre vraiment mes fesses au grand écran!»

9,25 milliards

Que Tom Cruise charme ou agace, l’acteur et producteur a, en 37 ans de carrière, su séduire les cinéphiles. Au total, 31 des longs métrages dont il est la vedette ont rapporté pas moins de 9,25 milliards $ dans les salles du monde entier, le plus rentable ayant été «Mission impossible: le protocole fantôme» avec des recettes de 694,7 millions $.

«Fabriqué en Amérique» a pris l’affiche le 29 septembre dans les salles du Québec.