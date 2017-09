Le «Queen Mary II» en vedette en pleine saison des croisières

Fin de semaine record pour les croisières à Québec où 12 navires accosteront d’ici à dimanche dans le port.

Les touristes affluent dans le secteur et peuvent entre autres activités admirer l’un des plus gros bateaux de croisière au monde, le Queen Mary II.

Faute de place pour les accueillir, certains navires ont dû se stationner plus près des deux ponts de Québec.

C’est donc dire que d’ici la fin de la journée de dimanche, l’affluence sur le fleuve sera à son apogée. Une course de voiliers est également au programme de ce beau week-end d’automne, sans compter nombre de villégiateurs qui souhaitent en profiter à bord de leur embarcation.

TVA Nouvelles a demandé à quelques touristes ce qu’ils venaient faire à ce moment-ci dans la Vieille Capitale.

«On est de retour à Québec, on vient voir les bateaux de croisière, c’est vraiment merveilleux. On a vu les quatre autres, qui sont plus loin, et on arrive pour venir voir les autres», explique un visiteur dans la soixantaine.

«On découvre le Queen Mary II, avec une météo merveilleuse, c’est sympa, dit une femme avec son accent de la France. C’est très agréable, on découvre plein de choses.

De son côté, la patrouille nautique de la Sûreté du Québec sera bien présente pour assurer la sécurité et la conformité du trafic maritime, notamment en abordant les plaisanciers.