Montréal-Québec en voiture solaire!

Des étudiants de Polytechnique Montréal vont parcourir le chemin du Roy entre Montréal et Québec à bord de leur véhicule solaire, «Esteban 8», samedi et dimanche.

C’est la première fois qu’un véhicule de ce type est autorisé à circuler sur les routes du Québec.

La voiture parcourra 470 km en deux jours avec une vitesse pouvant aller jusqu’à 115 km/h. «Esteban 8» peut rouler beau temps comme mauvais temps en utilisant l’énergie stockée dans sa batterie. Pendant le trajet, trois pilotes se relaieront à tour de rôle au volant du véhicule.

Des arrêts à Repentigny, Trois-Rivières et à l’Aquarium de Québec sont prévus afin de permettre aux étudiants de faire des démonstrations.

L’objectif de cette aventure est de promouvoir les énergies renouvelables et de démontrer à la relève et au grand public qu’il est possible de parcourir de longues distances avec l’énergie du soleil.

Le trajet permettra aussi d’acquérir de nouvelles données sur la performance de la voiture.

Plusieurs démarches administratives ont été nécessaires pour organiser ce projet. En plus de faire immatriculer la voiture au Québec, les étudiants ont dû obtenir une autorisation de toutes les municipalités traversées par la voiture et obtenir un permis du Ministère des Transports du Québec.

«Esteban 8» en quelques mots

-Le projet Esteban a été créé en 1998 par des étudiants de Polytechnique. «Esteban 8» est le 8e prototype du comité.

-Poids de 212 kilogrammes

-Mesure environ cinq mètres de long et deux mètres de large

-Le véhicule est fabriqué en fibre carbone

-Vitesse de pointe de 115 km/h

-Autonomie de 6 heures par temps nuageux

-Le nom Esteban fait référence au héros de la série télévisée d’animation franco-japonaise Les mystérieuses cités d’or.

Il est possible de suivre en temps réel le trajet sur le site du Projet Esteban : esteban.polymtl.ca/mtl.qc