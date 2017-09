Philip K. Dick au grand écran

Prolifique auteur de science-fiction avec ses 44 romans et 121 nouvelles, Philip K. Dick est également synonyme de films. Voici ses œuvres les plus marquantes portées au cinéma à travers les années...

Décédé en 1982 à l’âge de 53 ans, trois mois avant la sortie de «Blade Runner», Philip K. Dick a marqué à jamais la littérature de science-fiction. Explorant avec récurrence des thèmes comme les relations entre l’humain et les machines, la réalité, Dieu ou le totalitarisme, l’écrivain américain fait intégralement partie de la culture populaire, ses récits étant régulièrement mis en images par Hollywood avec plus ou moins de succès...

«Blade Runner» (1982)

Publié en 1968, «Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?» met bien longtemps à devenir la première œuvre de Philip K. Dick à être adaptée au grand écran, lui assurant ainsi une notoriété – posthume - incontestable. Avec Ridley Scott à la barre de la production, c’est Harrison Ford qui est choisi pour incarner Rick Deckard, le chasseur de répliquants, après le désistement de Dustin Hoffman. Pas moins de sept versions de «Blade Runner» ont été diffusées au cours des années, mais Ridley Scott n’a obtenu une liberté créative totale que pour celle de 2007, version commercialisée à l’occasion du 25e anniversaire du film.

«Total Recall» (1990)

«Souvenirs à vendre», une nouvelle parue en 1966, fait l’objet d’une adaptation très libre par le cinéaste Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger en Douglas Quaid, simple quidam qui utilise les services d’implantation de souvenirs de la compagnie Rekall pour s’offrir des vacances sur Mars. Mais alors que Philip K. Dick imagine son héros en sauveur de l’humanité, le film en fait le sauveur de la planète Mars! Une nouvelle version réalisée par Len Wiseman, reprenant le scénario du long métrage, est sortie en 2012 avec Colin Farrell dans le rôle principal.

«Confessions d'un Barjo» (1992)

Adaptation française de «Confessions of a Crap Artist», seul roman qui ne soit pas de science-fiction à avoir été publié du vivant de l’auteur, le film de Jérôme Boivin avec Hippolyte Girardot suit un homme excentrique qui déménage chez sa jumelle et son beau-frère.

«Screamers - L'armée souterraine» (1995)

Peter Weller, Roy Dupuis et Jennifer Rubin sont à l’affiche de cette adaptation du réalisateur Christian Duguay, qui diffère énormément de «Nouveau modèle», la nouvelle de l’écrivain. Présenté au TIFF, le long métrage a été un flop commercial, ne générant que 5,7 millions $ de revenus pour un budget de production de 20 millions $.

«Rapport minoritaire» (2002)

C’est Steven Spielberg qui se retrouve à la barre de l’adaptation de la nouvelle éponyme, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Le réalisateur l’admet lui-même au «Seattle Post-Intelligencer», le scénario n’est pas fidèle à l’œuvre. «La plus grande partie du film ne se trouve pas dans l’histoire de Philip K. Dick, au grand dam de ses fans, j’en suis certain». Mais les différences – dont la fin – n’empêchent pas le long métrage d’action d’obtenir un succès commercial et d’engranger 358,4 millions $ à travers le monde.

«La Paye» (2003)

Même Ben Affleck a indiqué en riant que le film était mauvais! Cette adaptation de «La Clause du salaire» suit un ingénieur dont la mémoire est effacée après chacun de ses contrats. Mis en scène par John Woo et mettant également en vedette Aaron Eckhart, Uma Thurman et Paul Giamatti, le long métrage – jumelé à ses prestations dans «Gigli» et «Daredevil» – a valu un Golden Raspberry Award du pire acteur à Ben Affleck.

«A Scanner Darkly» (2006)

Cette adaptation du roman «Substance mort» de Richard Linklater avec Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson et Winona Ryder a fait jaser. En effet, le cinéaste a décidé d’animer le film à l’aide de la rotoscopie, une technique permettant de dessiner sur les prises de vue réelles.

«Bureau de contrôle» (2011)

Matt Damon et Emily Blunt se partagent l’affiche de cette histoire – tirée de la nouvelle «Rajustement» – qui traite d’amour, de croyance et de libre arbitre. Selon le réalisateur George Nolfi, la scène finale du film aurait dû révéler l’identité du Grand Patron... mais finalement été supprimée.