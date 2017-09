Portes ouvertes dans les manèges militaires du pays

Tous les manèges militaires de la Réserve de l’Armée canadienne (AC) ouvrent leurs portes au public, samedi.

Les visiteurs peuvent participer à des activités et des expositions interactives qui permettent de mieux comprendre le travail des réservistes et leur importance au sein du système de défense canadien.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans une démarche de l’armée canadienne visant à recruter de nouveaux militaires et à renforcer sa réserve.

Dans le cadre de sa politique de défense, le gouvernement canadien s’était engagé à augmenter ses effectifs à 30 000 militaires, ce qui implique le recrutement de 1500 réservistes. Ottawa avait également promis d’accélérer le processus d’intégration au sein de la Force de réserve.

«L’armée canadienne ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement des réservistes. Ils sont un élément essentiel de la capacité de l’armée canadienne à relever les défis complexes de l’environnement de sécurité mondial», a déclaré par voie de communiqué le lieutenant-général Paul Wynnyk, commandant de l’armée canadienne.

«Il est vital de disposer d’une armée prête à intervenir au pays et à l’étranger et les réservistes sont une composante essentielle de cette capacité nationale. Ils soutiennent différentes fonctions et participent régulièrement à des opérations nationales et internationales, en appui à la Force régulière», a-t-il ajouté.

Au Canada, on retrouve 123 unités de réserve de l’armée canadienne dans plus d’une centaine de communautés.