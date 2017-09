«Toujours ensemble» s’intéresse au regard des autres

Pour son deuxième long métrage, Jesse Klein a choisi une ambiance intimiste saupoudrée sporadiquement de malaises.

Chris (Jesse Camacho, impeccable) est gros, obèse plutôt, et se fait taper dessus par un intimidateur dès le début du long métrage. Il ne se plaint pas. On sent l’habitude des coups et des insultes. Il évite tant bien que mal, encaisse et passe à autre chose.

Or, cette nuit-là, les choses ne se passent pas comme d’habitude. Bobby (Joey Klein) vient à sa rescousse, le défend et oblige l’intimidateur à lâcher sa proie avant d’offrir à Chris de le raccompagner chez lui. Bobby est plus vieux - la bonne trentaine -, il est marié et a un enfant. Il est d’autant plus rassurant qu’il traite Chris en égal même si sa sollicitude génère le doute chez le spectateur.

Car, en filmant ses personnages dans des lieux clos ou des espaces restreints, même lorsqu’ils sont à l’extérieur (voiture, entrée de maison, etc.) et en privilégiant les plans rapprochés, Jesse Klein force l’examen psychologique minutieux des deux personnages principaux. Ce procédé fait insensiblement penser à de la macrophotographie, impression renforcée par le mixage sonore qui contribue à l’immersion du spectateur. En conséquence, le malaise constant de Chris se propage à Bobby.

La soirée avançant, les deux «amis» se retrouvent dans un bar, puis dans une soirée où Chris trouve le courage de draguer Claire (Eve Harlow), une jeune fille remarquée plus tôt. Puis, c’est lorsqu’il fait la connaissance d’Olivia (Brielle Robillard), la fille de Bobby, fillette naturelle, spontanée et joviale qu’il sort enfin de sa coquille. Peu à peu, le spectateur effectue une comparaison entre les deux protagonistes. Bobby, en apparence sûr de lui et «en contrôle» ne l’est pas. Tout comme Chris - qui entretient une relation pour le moins complexe avec sa mère qu’on ne voit jamais -, il n’est pas à l’aise et doit, lui aussi, affronter ses démons.

Sensible et délicat, «Toujours ensemble» renvoie efficacement le public à ses propres insécurités, prouvant que le réalisateur Jesse Klein et ses acteurs savent très bien transmettre toutes les nuances psychologiques des personnages.

Note: 3,5 sur 5