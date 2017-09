Trump sermonne les autorités qui «veulent qu'on fasse tout pour eux»

Le président des États-Unis Donald Trump s'en est pris samedi aux autorités de Porto Rico «incapables de mettre leurs employés au travail pour aider» en réponse aux critiques sur la lenteur de l'aide fédérale après le passage de l'ouragan Maria sur ce territoire américain.

«Ils veulent que l'on fasse tout pour eux, alors que ce devrait être un effort de toute la communauté. 10 000 employés fédéraux en ce moment sur l'île font un travail fantastique», s'est exclamé Donald Trump sur Twitter, depuis son golf de Bedminster dans le New Jersey (nord-est) où il passe le week-end.

«Quel médiocre leadership de la part de la maire de San Juan et d'autres à Porto Rico» territoire administré par les États-Unis, a-t-il ajouté.

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 septembre 2017

...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 septembre 2017