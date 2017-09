Un moteur de leur avion se désagrège en plein vol

Les 520 passagers du vol d’Air France AF66 ont vécu l’horreur après qu'un des moteurs de leur avion se soit désagrégé dans les airs.

Le Airbus 380 était parti de Paris et avait comme destination Los Angeles. Il a finalement dû aterrir d’urgence à l’aéroport de Goose Bay, au Labrador.

Des photos publiées sur les médias sociaux permettent de constater l’étendue des dommages à la turbine de l'appareil.

«Je suis à bord. Un de nos moteurs a presque complètement explosé. Je suis juste heureux d’être au sol», a tweeté Daniel McNeely, un passager du vol.

Inflight pictures. Loud thud and a lot of vibration. pic.twitter.com/s9GFIyssrh — Rick Engebretsen (@RickEngebretsen) September 30, 2017

«Les pilotes nous ont fait atterir en sécurité à Goose Bay. Où est mon parka?», a pour sa part tweeté une autre passagère.

Air France a indiqué au média français BFMTV que des mesures étaient mises en place pour transporter les passagers vers «un aéroport avec plus de trafic» afin de leur permettre de rejoindre leur destination finale.

Des dommages peu fréquents

«Ce n’est pas fréquent et Dieu merci! Je regardais les images et c’est une des premières fois de ma vie que je vois ça», avoue Claude Fortin, expert en aviation et président de Fortas, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Normalement, on voit ce genre de chose à basse altitude lorsqu’il y a des collisions avec des oiseaux, comme des oies par exemple», précise-t-il.

«Heureusement, le A380 a quatre moteurs. Alors si tu en perds un, ce n’est vraiment pas grave.»