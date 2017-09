Une étude souligne le caractère patrimonial du Stade olympique

Une étude commandée par la Régie des installations olympiques (RIO) et réalisée par Docomomo Québec attribue au site montréalais, hôte des Jeux olympiques de 1976, quatre valeurs patrimoniales.

L’étude patrimoniale du Stade olympique de Montréal souligne la valeur historique, architecturale, urbaine et emblématique du site.

Ce document, de plus d’une centaine de pages, fait suite à la publication en 2012 du rapport du Comité-conseil sur l’avenir du Parc.

«Cette étude nous sert de cadre de compréhension pour éclairer nos décisions quant à l'entretien de ces installations. Il s'agit d'un guide qui nous permettra ainsi qu'à nos successeurs de donner un sens à nos interventions à court, moyen et long terme, afin de préserver l'esprit du lieu», a expliqué Michel Labrecque, président de la RIO.

La valeur historique décernée au site tient compte de tous les grands évènements ayant eu lieu au Stade.

La valeur architecturale lui a été conférée notamment en raison du caractère unique de ces installations sportives, conçues par l’architecte Roger Taillibert, et des techniques de construction, révolutionnaires à l’époque, où le béton précontraint érigé en post-tension constituait une première pour un bâtiment de cette envergure.

Seul pôle récréatif de l’est de Montréal, il est aussi un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

Enfin, le Stade et sa tour sont devenus au fil des années un symbole fort de la ville, constituant une valeur emblématique importante.

Mémoire collective

Chaque année, ce sont plus de trois millions de personnes qui visitent le quadrilatère du Parc olympique. Et pour que les visiteurs puissent en savoir un peu plus sur les lieux, des stèles informatives ont été installées sur le site. Elles reprennent les grands pans de l’étude patrimoniale, bonifiant ainsi le parcours des touristes.