Une famille de lynx sur son porche!

Un moment en famille pour une maman lynx et ses bébés a donné droit à toute une séance photo pour un homme de l'Alaska.

Le photographe Tim Newton s'est réveillé vers 7h30 mardi dernier après avoir entendu quelqu'un ou quelque chose qui courrait sur son porche.

Curieux, il est allé voir et ne s'attendait certainement pas à trouver une petite meute de lynx qui s'était établie juste devant sa porte.

«Je me suis approché de la fenêtre et j'ai ouvert le rideau. Je pouvais voir ce qui ressemblait à un chat, a-t-il raconté à la station locale KTUU. J'ai commencé à remarquer qu'il avait de très grosses pattes et des poils sur ses oreilles.»

Il n'en fallait pas plus pour qu'il attrape son appareil photo. «D'habitude, quand tu vois un lynx, tu as à peine le temps de prendre ta caméra qu'il est parti. J'étais vraiment excité de pouvoir prendre plusieurs photos d'eux qui jouaient sur le patio.»

En tout, il y avait huit lynx, la mère et ses sept petits. Ils sont restés près de chez Tim pendant un moment.

«Ils utilisaient le balcon comme un terrain de jeu. Ils s'amusaient à se pourchasser, se sauter dessus pendant environ une demi-heure», a-t-il ajouté.

Éventuellement, il a décidé de sortir pour voir la réaction des lynx. Même si la mère était alerte, elle est restée calme. Les petits eux étaient plutôt intrigués par l'humain.

«J'avais ma robe de chambre alors ils ne voyaient pas mes jambes. Tout ce qu'ils voyaient c'était que j'avais des yeux et une tête et cette grosse chose qui faisait "clic, clic, clic"», a-t-il dit en faisant référence à son appareil photo.

C'est donc après un peu plus de trente minutes que les chatons et leur maman sont repartis dans les buissons.