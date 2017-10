Voleuse de leggings en pleine classe de yoga

Une femme a dérobé une dizaine de vêtements et accessoires de yoga, après avoir fait irruption dans un studio de Menlo Park, en Californie, le tout étant capté par une caméra de surveillance.

Voyez le reportage de CNN (en anglais) dans la vidéo ci-dessus

La voleuse est entrée dans l’établissement à l’heure du dîner avec en mains un très grand sac, un téléphone ainsi qu’un verre de café rempli d’eau. Après avoir déposé son téléphone et sa boisson sur le comptoir de la réception, elle s’est mise «au travail».

«Nous sommes un studio très achalandé, explique à CNN la propriétaire de l’endroit. Un cours du midi se déroulait à ce moment-là et la porte était déverrouillée. Pour mal faire, notre réceptionniste était malade ce jour-là.»

Pendant que la caméra de surveillance filme la scène, la cambrioleuse remplit son sac de paires de leggings qu’elle retire promptement des cintres. Par la suite, quittant le champ de la caméra, elle se rend dans la salle de jeu attenante destinée aux enfants, dans laquelle il n’y avait personne à cette heure-là, ni enfant ni personnel.

Sur certaines images de la caméra, on aperçoit la femme sans scrupule en train d’essayer un legging, mais celui-ci ne semble pas convenir à sa taille. Au bout d’environ six minutes, elle reprend son eau, son téléphone et quitte le studio en emportant son butin. Était-elle un peu plus zen ? L’histoire ne le dit pas. Mais la propriétaire du studio espère que la police pourra lui mettre la main au collet.