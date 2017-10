15e anniversaire pour Jeunes musiciens du monde

C'était jour de fête, dimanche, au Patro Laval de Québec, où des dizaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer les 15 ans d'existence de Jeunes musiciens du monde.

Les gens réunis ont pu apprécier un spectacle mettant en vedette des élèves talentueux qui fréquentent l'organisme depuis plusieurs années en plus d'artistes populaires, devenus des amis au fil du temps, dont Yves Lambert et Marco Calliari.

C'est en 2001 que Jeunes musiciens du monde a vu le jour, en Inde, avec une école résidentielle gratuite offrant un programme arts-études.

Depuis, quatre écoles ont aussi ouvert leurs portes à Québec, Montréal, Sherbrooke et dans une communauté autochtone en Abitibi-Témiscamingue. Chacune des écoles est implantée dans un milieu où les problèmes socioéconomiques sont nombreux.

«Jamais on aurait pensé ça, mais cette année, pour l'ensemble de nos projets, on va atteindre 1500 jeunes, soit 250 en Inde et 1250 au Québec», a mentionné fièrement le fondateur Mathieu Fortier.

En plus d'offrir des cours de musique gratuitement, l'organisme mise sur le développement personnel et social de chaque élève.

«Nos élèves sont jumelés à des professeurs passionnés qui deviennent aussi des coachs de vie. On veut leur faire vivre des succès et surtout leur donner le goût de la réussite.»

Les fondateurs souhaitent maintenant s'implanter dans de nouveaux milieux afin de rejoindre encore plus d'enfants.