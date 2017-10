Attentat d’Edmonton: la police en quête d’informations

Le possible attentat survenu au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Edmonton, au cours duquel un policier et quatre piétons ont été blessés, génère beaucoup de travail pour les enquêteurs.

«On a arrêté l’individu. On va sûrement l’interroger, mais avant, il faut faire son renseignement. On va faire des mandats de perquisition, on va vérifier son cellulaire», a énuméré le spécialiste en sécurité et ancien policier Paul Laurier, en entrevue sur les ondes de LCN.

Selon lui, cette enquête est nécessaire pour pouvoir comprendre les motivations du suspect. «C’est certain qu’avant de rencontrer l’individu, on va aller chercher le maximum d’information pour être capable de discuter avec lui. C’est important [...] d’être prêt pour l’entrevue et d’aller chercher des points où il va avoir des faiblesses», a assuré le spécialiste.

Capture d'écran images Global

La découverte d’un drapeau de l’organisation État islamique dans le véhicule du suspect ne laisse toutefois guère de place au doute quant au fait qu’il s’agit d’un acte terroriste, a ajouté M. Laurier.

Ce dernier ajoute toutefois que les attentats commis en fonçant dans une foule deviennent de plus en plus difficiles à perpétrer, comme le démontre le cas d’Edmonton. «Les forces policières et de sécurité, maintenant, réagissent différemment. Si vous allez dans un événement, maintenant, vous allez voir que le nombre de lieux de dispersion est beaucoup plus élevé. C’est moins facile d’attaquer avec des véhicules-bélier», a estimé le spécialiste, qui remarque que l'utilisation de barricades et la dispersion d'une foule en petites groupes deviennent la norme.